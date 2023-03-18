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Updated Сегодня, 14:30

Жители Белгородского района спасли лебедя с повреждённым крылом и шеей

18 марта 2023, 14:30
Фото: управление ветеринарии Белгородской области
Неравнодушные белгородцы обратились к специалистам, которые осмотрели птицу и оказали необходимую помощь. В настоящее время лебедь находится в ветеринарной лечебнице, сообщили в управлении ветеринарии Белгородской области.

По информации ведомства, 15 марта жители посёлка Разумное обнаружили лебедя. По внешним признакам было заметно, что у птицы повреждено крыло.

Фото: управлении ветеринарии Белгородской области

На место выехали специалисты ветеринарной станции по Белгородскому району. Они осмотрели птицу. Это был лебедь-шипун. Эксперты диагностировали травму крыла и шеи. Лебедя доставили в Стрелецкую участковую ветеринарную лечебницу, чтобы оказать необходимую ветеринарную помощь.

В настоящий момент жизни пернатого ничего не угрожает. По результатам исследований, высокопатогенный грипп птиц не обнаружен. Некоторое время лебедь проведёт в ветеринарной лечебнице.

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#Кристина Семенчук#Лебедь#Помощь#Ветеринары#Управление ветеринарии#Общество#Белгородская область
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