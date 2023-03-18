Жители Белгородского района спасли лебедя с повреждённым крылом и шеей

На место выехали специалисты ветеринарной станции по Белгородскому району. Они осмотрели птицу. Это был лебедь-шипун. Эксперты диагностировали травму крыла и шеи. Лебедя доставили в Стрелецкую участковую ветеринарную лечебницу, чтобы оказать необходимую ветеринарную помощь.