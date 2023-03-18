Жители Белгородского района спасли лебедя с повреждённым крылом и шеей

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
По информации ведомства, 15 марта жители посёлка Разумное обнаружили лебедя. По внешним признакам было заметно, что у птицы повреждено крыло.
На место выехали специалисты ветеринарной станции по Белгородскому району. Они осмотрели птицу. Это был лебедь-шипун. Эксперты диагностировали травму крыла и шеи. Лебедя доставили в Стрелецкую участковую ветеринарную лечебницу, чтобы оказать необходимую ветеринарную помощь.
В настоящий момент жизни пернатого ничего не угрожает. По результатам исследований, высокопатогенный грипп птиц не обнаружен. Некоторое время лебедь проведёт в ветеринарной лечебнице.