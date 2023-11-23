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Published Сегодня, 18:49

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Белгородка попросила Валентина Демидова спасти стаю лебедей

Белгородка попросила Валентина Демидова спасти стаю лебедей

23 ноября 2023, 18:49
Фото: 1MI
По словам женщины, несколько птиц не смогли улететь, когда ударили морозы.

Как сообщила белгородка, в районе Левобережной всю осень жили лебеди. Сейчас ударили морозы, лебеди улетели, но пять птиц остались: «Видимо ослабли, не смогли улететь. Они замерзают».

Специалисты пояснили, что лебеди не улетают в тёплые края по ряду причин, в том числе из-за относительно мягкого климата. Птицы выдерживают достаточно низкие температуры. Также причиной является то, что люди прикармливают птиц, такая пища не самым благоприятным образом сказывается на состоянии лебедей, снижается их миграционная способность. Зафиксированы некоторые случаи гибели птиц из-за таких действий.
Валентин Демидов

Также мэр отметил, что ситуацию мониторят специалисты, вчера спасатели освободили двух птиц из полыньи.

Напомним, что сегодня на почту Бел.Ру пришло сообщение с просьбой спасти лебедей на Везёлке. По словам мужчины, стая кружит вокруг одного взрослого лебедя, который перестал двигаться.

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#Общество#Птицы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Лебеди#Валентин Демидов
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