Что случилось за день в обстреливаемой Белгородской области?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
20 марта в 11:35 над городом снова раздались взрывы. В областном центре и районе объявили ракетную опасность.
Минобороны РФ сообщило, что в это время над областью сбили 13 реактивных снарядов «Вампир».
По данным на 15:00 в Белгороде различные разрушения выявили в 41 квартире в 16 МКД. Также пострадали три социальных объекта, пять хозсубъектов и 38 автомобилей.
В посёлке Разумное Белгородского района повреждены шесть домов, в селе Беловское и Крутом Логе — по одному частному дому.
Также сообщалось о том, что пострадали два детских сада и одна школа.
Во время обстрела погиб мирный житель. Им оказался супруг бывшего главного редактора Бел.Ру Ирины Кошель Валерий. Мужчина находился в машине, когда в неё прилетели осколки. От полученных травм он скончался на месте.
Ещё два человека ранены — 17-летняя девушка и мужчина. Пострадавших отвезли в больницу.
20 марта с самого утра Грайворонский округ находится под массированным обстрелом ВСУ. Сообщается о двух погибших мужчинах. Во время атаки они находились на улице.
Ещё два человека ранены. У одного местного жителя — перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Второй получил черепно-мозговую травму и осколочные ранение лица. Пострадавших отвезли в больницу.
Кроме того, во время обстрелов был разрушен пищеблок в одном из соцобъектов Грайворона. Под его завалами может находиться женщина. Спасатели продолжают поиски.
Различные повреждения зафиксировали в девяти частных домах города. Два дома наполовину разрушены.
Ещё один дом пострадал в Грайвороне, а в Козинке — автомобиль.
Под атакой ВСУ сегодня также оказался Валуйский горокруг. Дрон-камикадзе ударил по селу Долгое. Летательный аппарат упал и взорвался. Во время взрыва повредилась машина. Из мирных жителей никто не пострадал.
Сегодня Минобороны РФ сообщило о полной зачистке Козинки в Грайворонском горокруге от остатков украинских боевиков. На границе уничтожены до 650 бойцов, также две машины РСЗО «Вампир» и две бронемашины.
Сергей Шойгу сообщил об уничтожении у границ Белгородской и Курской областей пяти установок РСЗО «Вампир».
В школах приграничья, а также Белгорода и Яковлевского горокруга досрочно начинаются каникулы. Кружки и секции не будут работать до конца недели. Вузы и ссузы перевели на дистанционное обучение.
В Белгородском районе временно отложили проверку счётчиков. Проверки приостановили до 1 мая.