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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Что случилось за день в обстреливаемой Белгородской области?

Что случилось за день в обстреливаемой Белгородской области?

20 марта 2024, 15:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ продолжают атаковать Грайворонский горокруг и Белгород. Разрушены жилые дома, есть погибшие. Подробнее о трагических событиях 20 марта — в материале Бел.Ру.

Последствия обстрела Белгорода

20 марта в 11:35 над городом снова раздались взрывы. В областном центре и районе объявили ракетную опасность.

Минобороны РФ сообщило, что в это время над областью сбили 13 реактивных снарядов «Вампир».

По данным на 15:00 в Белгороде различные разрушения выявили в 41 квартире в 16 МКД. Также пострадали три социальных объекта, пять хозсубъектов и 38 автомобилей.

В посёлке Разумное Белгородского района повреждены шесть домов, в селе Беловское и Крутом Логе — по одному частному дому.

Также сообщалось о том, что пострадали два детских сада и одна школа.

Во время обстрела погиб мирный житель. Им оказался супруг бывшего главного редактора Бел.Ру Ирины Кошель Валерий. Мужчина находился в машине, когда в неё прилетели осколки. От полученных травм он скончался на месте.

Ещё два человека ранены — 17-летняя девушка и мужчина. Пострадавших отвезли в больницу.

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Что происходит в Грайвороне?

20 марта с самого утра Грайворонский округ находится под массированным обстрелом ВСУ. Сообщается о двух погибших мужчинах. Во время атаки они находились на улице.

Ещё два человека ранены. У одного местного жителя — перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Второй получил черепно-мозговую травму и осколочные ранение лица. Пострадавших отвезли в больницу.

Кроме того, во время обстрелов был разрушен пищеблок в одном из соцобъектов Грайворона. Под его завалами может находиться женщина. Спасатели продолжают поиски.

Различные повреждения зафиксировали в девяти частных домах города. Два дома наполовину разрушены.

Ещё один дом пострадал в Грайвороне, а в Козинке — автомобиль.

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Атака дрона

Под атакой ВСУ сегодня также оказался Валуйский горокруг. Дрон-камикадзе ударил по селу Долгое. Летательный аппарат упал и взорвался. Во время взрыва повредилась машина. Из мирных жителей никто не пострадал.

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Что ещё случилось в регионе за день?

Сегодня Минобороны РФ сообщило о полной зачистке Козинки в Грайворонском горокруге от остатков украинских боевиков. На границе уничтожены до 650 бойцов, также две машины РСЗО «Вампир» и две бронемашины.

Сергей Шойгу сообщил об уничтожении у границ Белгородской и Курской областей пяти установок РСЗО «Вампир».

В школах приграничья, а также Белгорода и Яковлевского горокруга досрочно начинаются каникулы. Кружки и секции не будут работать до конца недели. Вузы и ссузы перевели на дистанционное обучение.

В Белгородском районе временно отложили проверку счётчиков. Проверки приостановили до 1 мая.

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