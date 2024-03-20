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Архивное фото

Охота на нечисть продолжается: за неделю у госграницы уничтожили пять «Вампиров»

20 марта 2024, 12:28
Фото: 1MI
Архивное фото

У границ Белгородской и Курской областей уничтожили пять установок РСЗО «Вампир»

Сергей Шойгу во время вступительного слова на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации заявил, что за восемь дней у государственной границы РФ уничтожили пять установок РСЗО «Вампир».
Сюжет
Граница

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с целью сорвать процесс выборов киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан. Так, неоднократно был обстрелян Белгород. Были и попытки захвата населённых пунктов на территории Курской и Белгородской областей.

С целью защиты населения регионов ВС РФ уничтожили 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 «Брэдли», пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир» и вертолёт Ми-8.

«Благодаря принятым мерам удалось спасти жизни сотни людей и обеспечить проведение голосования», — подчеркнул Шойгу.

Отметим, что удары по Белгороду ВСУ наносят именно с использованием РСЗО «Вампир» чешского производства. В результате сегодняшней очередной атаки погиб человек.

Есть погибший после обстрела Белгорода
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#Белгородская область#Курская область#Граница#Голосование#Министерство обороны#Танк#Белгород#Бронетехника#Сергей Шойгу#Артем Черненко#РСЗО#Залповый огонь#Российская Федерация#Вампир
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