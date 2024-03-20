Охота на нечисть продолжается: за неделю у госграницы уничтожили пять «Вампиров»

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с целью сорвать процесс выборов киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан. Так, неоднократно был обстрелян Белгород. Были и попытки захвата населённых пунктов на территории Курской и Белгородской областей.