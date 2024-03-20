Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с целью сорвать процесс выборов киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан. Так, неоднократно был обстрелян Белгород. Были и попытки захвата населённых пунктов на территории Курской и Белгородской областей.
С целью защиты населения регионов ВС РФ уничтожили 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 «Брэдли», пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир» и вертолёт Ми-8.
«Благодаря принятым мерам удалось спасти жизни сотни людей и обеспечить проведение голосования», — подчеркнул Шойгу.
Отметим, что удары по Белгороду ВСУ наносят именно с использованием РСЗО «Вампир» чешского производства. В результате сегодняшней очередной атаки погиб человек.