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Танк

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2024
Геймер сделал дома танк для полного погружения в World of Tanks: видео
Фанат из Китая собрал дома танк, чтобы играть в World of Tanks с друзьями в атмосферной обстановке. Как это выглядит, рассказывает «Новая Хакасия».
21 августа, 16:16
Baza: танк наехал на «Ниву» в Белгородской области, водитель авто погиб
Танк наехал на автомобиль в селе Берёзовка Белгородской области. Водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. Им оказался 73-летний местный житель, сообщает Telegram-канал Baza.
25 июля, 15:04
В районе Белгородской области продолжают создавать санитарную зону
18 мая, 10:31
Охота на нечисть продолжается: за неделю у госграницы уничтожили пять «Вампиров»
20 марта, 12:28
Знаменитые белгородские братья-умельцы снова собрали танк: видео
В этот раз старооскольцы собрали танк Т-26. Видео техники появилось на странице Александра Шептаева.
15 января, 07:28
2023
Памятник погибшим при защите Шебекино танкистам поставят в Белгородской области
10 декабря 2023, 10:41
Украинский танк Т-64 из Харьковской области обстрелял белгородское приграничье
30 октября 2023, 07:15
«Охлобыстин» призвал белгородцев присоединиться к сбору денег на танк «Армата»
8 июня 2023, 15:01
Военблогер: фотография с флагом возле Новой Таволжанки стоила Украине двух танков
Известный военблогер «Старше Эдды» (Герман Куликовский) рассказал, как украинская армия потеряла два танка ради фото с флагом на границе Белгородской области.
2 июня 2023, 12:53
Белгородка рассказала про ДРГ, а журналисты попали под обстрел: итоги дня
24 мая 2023, 15:30
Обстрел Белгородской области из танка оказался фейком
17 мая 2023, 16:39
Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область из танка
17 мая 2023, 07:43
Белгородца лишили водительских прав на 1,5 года после ДТП с КамАЗом и танком
В тройном ДТП пострадал пассажир Chevrolet Cruze. Медики оценили состояние травмированного как средней степени тяжести. Подробности дела рассказали в суде.
3 февраля 2023, 14:27
Дмитрий Песков высказался о предложении сменить статус СВО
Тема изменения статуса появилась после новости о поставке США и Германией оружия для украинской армии. Подробности рассказали «Новые известия».
26 января 2023, 13:57
Во время ремонта танка в Белгородской области сдетонировал боеприпас
ЧП произошло 12 января. На базе начался пожар, после чего взорвался боеприпас, пишет Telegram-канал Baza. Пострадавших нет, но один танк уничтожен.
13 января 2023, 09:22
2022
Гладкову в шутку предложили вручить «Золотой танк» правительству Белгородской области
19 декабря 2022, 07:48
Фейк: Танки ВСУ вошли в Белгородскую область
Информация о прорыве не соответствует действительности, пишет телеграм-канал «Война с фейками».
23 октября 2022, 10:32
Под Белгородом откопали часть танка весом 1,5 тонны
В Стрелецком в поле обнаружили не только части танка Т-34, но и артиллерийские снаряды, сообщили в региональном ГУ МЧС.
5 сентября 2022, 09:48
Гладков ответил на вопрос о якобы попытке прорыва танков ВСУ в Белгородскую область
22 апреля 2022, 16:36
2021
Фанаты World of Tanks получили новые возможности от Tele2
3 декабря 2021, 13:06

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