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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

На границе Белгородской и Курской областей ВСУ потеряли более 3,5 тыс. человек

Жуткое число: Шойгу озвучил число потерь ВСУ на госгранице за последние восемь суток

20 марта 2024, 11:44
Фото: Минобороны РФ

На границе Белгородской и Курской областей ВСУ потеряли более 3,5 тыс. человек

Сергей Шойгу во время вступительного слова на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации озвучил потери ВСУ за восемь дней на госграцие РФ. Речь идёт о Белгородском и Курском направлениях.
Сюжет
Граница

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что во время выборов украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населённых пунктов в Белгородской и Курской областях. Самые ожесточённые бои прошли в районе населённого пункта Козинка Грайворонского горокруга.

«Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории», — Сергей Шойгу.

При этом потери ВСУ во время прикрытия силами ВС РФ госграницы за восемь суток боевых действий составили 3501 человек. Из них 790 — безвозвратные потери.

Помимо живой силы были уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 «Брэдли», пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир» и вертолёт Ми-8.

Напомним, что именно с помощью «Вампиров» ВСУ наносят самые болезненные удары по гражданской застройке Белгорода.

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