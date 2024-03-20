Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что во время выборов украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населённых пунктов в Белгородской и Курской областях. Самые ожесточённые бои прошли в районе населённого пункта Козинка Грайворонского горокруга.
«Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории», — Сергей Шойгу.
При этом потери ВСУ во время прикрытия силами ВС РФ госграницы за восемь суток боевых действий составили 3501 человек. Из них 790 — безвозвратные потери.
Помимо живой силы были уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 «Брэдли», пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир» и вертолёт Ми-8.
Напомним, что именно с помощью «Вампиров» ВСУ наносят самые болезненные удары по гражданской застройке Белгорода.