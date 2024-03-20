Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков приграничную Козинку

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на границе Белгородской и Курской областей ВСУ потеряли более 3,5 тыс. человек за восемь дней. 790 из них — безвозвратные потери. Самые ожесточённые бои прошли в районе населённого пункта Козинка Грайворонского горокруга.