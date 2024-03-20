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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

ВС РФ зачистили от украинских боевиков белгородское село

Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков приграничную Козинку

20 марта 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney

ВС РФ зачистили от украинских боевиков белгородское село

Противник потерял до 650 боевиков и две боевые машины РСЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Сюжет
Граница

Российские военные полностью зачистили Козинку в Грайворонском горокруге от остатков украинских боевиков.

На границе округа уничтожены до 650 боевиков, две машины РСЗО «Вампир» и две бронемашины.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на границе Белгородской и Курской областей ВСУ потеряли более 3,5 тыс. человек за восемь дней. 790 из них — безвозвратные потери. Самые ожесточённые бои прошли в районе населённого пункта Козинка Грайворонского горокруга.

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#Белгородская область#Граница#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Минобороны#Козинка#Приграничье#СВО#ВС РФ
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