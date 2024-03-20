Штрафов не будет: Гладков сделал важное заявление о поверке счётчиков

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Поверка счётчиков в Белгородском районе не будет выполняться до 1 мая. Соответствующее решение принял оперативный штаб.
Уважаемые жители тех приграничных районов, сёл, населённых пунктов, которые подвергаются обстрелам, вы можете не переживать о том, что нарушите какие-то требования и будете подвергаться каким-либо штрафам.
Вячеслав Гладков
Напомним, что оперштаб также принял решение освободить часть жителей приграничья от оплаты коммунальных услуг за март. Решение затронет несколько населённых пунктов области. Среди них: Глотово, Сподарюшино, Козинка, Грайворон и другие.