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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

Счётчик

Штрафов не будет: Гладков сделал важное заявление о поверке счётчиков

20 марта 2024, 06:44
Фото: 1MI
Счётчик

В Белгородском районе отложили поверку счётчиков

Процедуру не будут проводить до 1 мая. Решение принято на заседании оперативного штаба, сообщил Вячеслав Гладков.

Поверка счётчиков в Белгородском районе не будет выполняться до 1 мая. Соответствующее решение принял оперативный штаб.

Уважаемые жители тех приграничных районов, сёл, населённых пунктов, которые подвергаются обстрелам, вы можете не переживать о том, что нарушите какие-то требования и будете подвергаться каким-либо штрафам.
Вячеслав Гладков

Напомним, что оперштаб также принял решение освободить часть жителей приграничья от оплаты коммунальных услуг за март. Решение затронет несколько населённых пунктов области. Среди них: Глотово, Сподарюшино, Козинка, Грайворон и другие.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Счётчики#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Оперштаб#Приграничье
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