Пока ВСУ бьёт по Белгородчине, Япония вводит санкции против детского омбудсмена

Также в дневное время губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что второй раз за день сработала ПВО. Сбили несколько воздушных целей над Никольским и Новой Деревней. Обошлось без пострадавших и разрушений. Ещё один беспилотник вскоре сбили в районе села Доброе Грайворонского горокруга. Без последствий.