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Обстрел

Пока ВСУ бьёт по Белгородчине, Япония вводит санкции против детского омбудсмена

1 марта 2024, 15:30
Фото: 1MI
Обстрел
Белгородская область в первый день весны подверглась новым обстрелам, Япония ввела санкции против Галины Пятых, а полиция собралась проверять скандальную историю о стриптизе в кафе в приграничье.

Продолжение обстрелов

Первый день весны в Белгородской области выдался неспокойным. Утром в Минобороны РФ сообщили, что ночью средства ПВО сбили один беспилотник над территорией региона. В каком именно районе, в военном ведомстве не уточняли.

Затем стало известно о работе ПВО в Белгородском районе. Противовоздушная оборона засекла украинский беспилотник самолётного типа и уничтожила его над селом Новая Деревня. Обошлось без последствий.

Днём под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского горокруга. Один из снарядов попал в огород. Задело частный жилой дом — посекло окна и кровлю. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Также в дневное время губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что второй раз за день сработала ПВО. Сбили несколько воздушных целей над Никольским и Новой Деревней. Обошлось без пострадавших и разрушений. Ещё один беспилотник вскоре сбили в районе села Доброе Грайворонского горокруга. Без последствий.

После этого под огнём оказался хутор Мухин Шебекинского горокруга. В результате обстрела осколками задело частный дом: пробиты стёкла, посечены фасад и забор, припаркованный рядом с домом автомобиль. Пострадала линия газоснабжения.

Доброе под огнём: украинский беспилотник атаковал белгородское село
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Санкции против Пятых

МИД Японии объявил о введении новых санкций против России. Это коснулось 12 физлиц и 36 компаний. В частности, под ограничения попала детский омбудсмен Белгородской области Галина Пятых. Ограничения против неё действуют с 1 марта 2024 года.

В прошлом году санкции против Галины Пятых ввели Соединённые Штаты. В этом списке она оказалась вместе с коллегами из Калужской и Ростовской областей. В санкционный список их внёс Минфин США.

Ранее под санкции Евросоюза попал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Главу региона включили в список попавших под 13-й пакет санкций Европейского Союза. Под запретом оказались и губернаторы других регионов.

Япония ввела санкции против детского омбудсмена Белгородской области Пятых
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Скандал с кафе в Валуйках

Полиция проверит скандальную историю со стриптизом в кафе в приграничных Валуйках. В самом заведении этому удивились и добавили, что им звонили из администрации и сообщили о проверке, заявив, что их могут закрыть.

Изначально скандал начался из-за того, что в соцсетях появился видеоролик «непристойно-пошлого характера» из приграничного города. В интернете местная жительница писала, что одни подвергают жизнь опасности, а другие открывают подобные заведения. На обращение белгородки тогда отреагировал глава округа Алексей Дыбов. Он сообщил, что администрация сообщила о ситуации в контрольно-надзорные органы.

23 февраля в кафе выступали танцовщицы из белгородского заведения. В Сеть просочились видеоролики с праздника, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности. Представители кафе утверждали, что сначала на праздник никто не жаловался, и добавили, что владелица заведения помогала военнослужащим, но нигде об этом не говорила.

Полиция проверит скандальную историю о стриптизе в кафе в белгородском приграничье
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