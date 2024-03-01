Япония ввела санкции против детского омбудсмена Белгородской области Пятых

Кроме этого, под санкции попали «Тинькофф Банк», детские омбудсмены Калужской и Ростовской областей, сын бывшего губернатора Красноярского края и другие. Ещё трёх человек МИД Японии считает причастными к присоединению Крыма и «дестабилизации восточной части Украины».