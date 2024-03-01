Япония ввела санкции против детского омбудсмена Белгородской области Пятых

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Министерство иностранных дел Японии объявило о введении новых санкций против России. Под ограничения попали 12 человек и 36 компаний. Из белгородцев под запрет попала детский омбудсмен Галина Пятых.
Ограничения начали действовать с 1 марта 2024 года.
Кроме этого, под санкции попали «Тинькофф Банк», детские омбудсмены Калужской и Ростовской областей, сын бывшего губернатора Красноярского края и другие. Ещё трёх человек МИД Японии считает причастными к присоединению Крыма и «дестабилизации восточной части Украины».
Напомним, что недавно под санкции попал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его включили в список Европейского Союза.