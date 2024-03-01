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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Галина Пятых

Япония ввела санкции против детского омбудсмена Белгородской области Пятых

1 марта 2024, 09:49
Фото: страница Галины Пятых в соцсети
Галина Пятых
Уполномоченный по правам ребёнка Белгородской области Галина Пятых попала под японские санкции. Ограничения начали действовать с 1 марта, говорится на официальном сайте MOFA.
Сюжет
Санкции

Министерство иностранных дел Японии объявило о введении новых санкций против России. Под ограничения попали 12 человек и 36 компаний. Из белгородцев под запрет попала детский омбудсмен Галина Пятых.

Ограничения начали действовать с 1 марта 2024 года.

Кроме этого, под санкции попали «Тинькофф Банк», детские омбудсмены Калужской и Ростовской областей, сын бывшего губернатора Красноярского края и другие. Ещё трёх человек МИД Японии считает причастными к присоединению Крыма и «дестабилизации восточной части Украины».

Напомним, что недавно под санкции попал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его включили в список Европейского Союза.

Имя белгородского детского омбудсмена в документе от МИД ЯпонииИмя белгородского детского омбудсмена в документе от МИД Японии
Имя белгородского детского омбудсмена в документе от МИД Японии
Фото: МИД Японии
Губернатор Белгородской области попал под санкции ЕС
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