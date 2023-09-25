Евросоюз снял санкции с погибшего в СВО белгородца

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против некоторых россиян и организаций до 15 марта 2024 года. В то же время из списка исключили четырёх граждан РФ, пишет издание со ссылкой на Deutsche Welle*. В их числе — погибший в зоне СВО белгородец.