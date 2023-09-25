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Евросоюз снял санкции с погибшего в СВО белгородца

Евросоюз снял санкции с погибшего в СВО белгородца

25 сентября 2023, 07:27
Фото: Midjourney
В середине декабря 2022 года жителю региона посмертно вручили звание Героя России. Попал он в санкционный список Евросоюза уже после своей гибели — 25 февраля 2023 года, сообщил «Коммерсант».
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Санкции

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против некоторых россиян и организаций до 15 марта 2024 года. В то же время из списка исключили четырёх граждан РФ, пишет издание со ссылкой на Deutsche Welle*. В их числе — погибший в зоне СВО белгородец.

Санкции сняли с Георгия Шуваева — начальника ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Военнослужащий участвовал в СВО с её начала, погиб — 1 октября 2022 года. Звание Героя России белгородец получил посмертно.

Отметим, что Евросоюз ввёл санкции в отношении Георгия Шуваева уже после его смерти — 25 февраля 2023 года.

В настоящий момент в санкционном списке Европы находится почти 1800 физических и юридических лиц.

Напомним, что Георгий Шуваев родился в 1969 году в Старом Осколе. Он окончил старооскольскую среднюю школу с серебряной медалью и поступил в одно из высших военных артиллерийских училищ.

Белгородец, находясь в зоне СВО, в конце сентября настоял на том, чтобы личный состав и технику вывели из опасного района. Подразделения вывели, но штаб не успели.

Шуваев похоронен на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье.

*Издание признано в РФ иностранным агентом.

Погибшему в СВО белгородцу посмертно присвоили звание Героя России
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#Белгородская область#Старый Оскол#Санкции#Герой россии#Военнослужащий#СВО#Александра Склярова#Санкции ЕС
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