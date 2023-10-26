Гладков рассказал, как экономика региона справляется с западными санкциями

Posted Вчера, 12:10
Published Вчера, 12:10
Modified Вчера, 12:12
Updated Вчера, 12:12
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о развитии белгородских предприятий в условиях санкций западных стран. В пример глава региона привёл компанию «Фригопоинт», которая занимается выпуском компонентов для холодильного оборудования. В год предприятие поставляет 30 тыс. компонентов в 25 стран, но за последнее время объёмы выпускаемой продукции увеличились в 2,5 раза.
Мне кажется, это очень хорошо и вызывает большой оптимизм не только у работников, но и в целом, наверное, у всех нас с вами, потому что развитие экономики — это залог развития стабильности любого региона.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор отметил, что предприятия, белгородские и федеральные власти прикладывают большие усилия для развития экономики региона.
Накануне стало известно, что регион продолжит финансово помогать пострадавшим предприятиям. Для этих целей в 2023 году из областного бюджета выделят дополнительные средства. В ноябре частичные компенсации ущерба получат и фермеры белгородского приграничья.