Гладков рассказал, как экономика региона справляется с западными санкциями

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о развитии белгородских предприятий в условиях санкций западных стран. В пример глава региона привёл компанию «Фригопоинт», которая занимается выпуском компонентов для холодильного оборудования. В год предприятие поставляет 30 тыс. компонентов в 25 стран, но за последнее время объёмы выпускаемой продукции увеличились в 2,5 раза.