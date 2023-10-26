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Posted Вчера, 12:10

Published Вчера, 12:10

Modified Вчера, 12:12

Updated Вчера, 12:12

Гладков рассказал, как экономика региона справляется с западными санкциями

Гладков рассказал, как экономика региона справляется с западными санкциями

26 октября 2023, 12:10
Фото: 1MI
В качестве примера Вячеслав Гладков привёл одно белгородское предприятие, которое в последнее время сумело увеличить объёмы изготовляемой продукции. Подробности глава региона сообщил на своей странице в соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о развитии белгородских предприятий в условиях санкций западных стран. В пример глава региона привёл компанию «Фригопоинт», которая занимается выпуском компонентов для холодильного оборудования. В год предприятие поставляет 30 тыс. компонентов в 25 стран, но за последнее время объёмы выпускаемой продукции увеличились в 2,5 раза.

Мне кажется, это очень хорошо и вызывает большой оптимизм не только у работников, но и в целом, наверное, у всех нас с вами, потому что развитие экономики — это залог развития стабильности любого региона.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор отметил, что предприятия, белгородские и федеральные власти прикладывают большие усилия для развития экономики региона.

Накануне стало известно, что регион продолжит финансово помогать пострадавшим предприятиям. Для этих целей в 2023 году из областного бюджета выделят дополнительные средства. В ноябре частичные компенсации ущерба получат и фермеры белгородского приграничья.

Гладков: регион продолжит финансово помогать пострадавшим предприятиям
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#Белгородская область#Предприятия#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Хорошие новости
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