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Губернатор Белгородской области попал под санкции ЕС

Губернатор Белгородской области попал под санкции ЕС

23 февраля 2024, 13:59
Фото: Bel.ru
Вячеслава Гладкова включили в список попавших под 13-й пакет санкций Европейского Союза.

Губернатор Белгородской области стал одним из тех, кого затронул новый пакет санкций Европейского союза. Это уже 13-й пакет ограничительных мер со стороны ЕС в отношении физических и юридических лиц из России и не только.

Кроме Гладкова, в новый санкционный список попали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, главы Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Пензенской области Олег Мельниченко, Рязанской области Павел Малков.

Под санкции США Вячеслав Гладков попал ещё в декабре 2022 года. Там ему компанию составили губернаторы Курской и Брянской областей. Глава региона ранее высказывался, что санкции его не волнуют.

«По-моему, в санкционных списках я с 2018 года. Никакого интереса к этой информации у меня нет, потому что по большому счёту, это никак меня не касается. Внесли и внесли».
Гладков рассказал, как экономика региона справляется с западными санкциями
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Губернатор#Санкции#Сша#Белгород#Вячеслав Гладков#Европейский союз
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