Губернатор Белгородской области попал под санкции ЕС

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Губернатор Белгородской области стал одним из тех, кого затронул новый пакет санкций Европейского союза. Это уже 13-й пакет ограничительных мер со стороны ЕС в отношении физических и юридических лиц из России и не только.
Кроме Гладкова, в новый санкционный список попали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, главы Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Пензенской области Олег Мельниченко, Рязанской области Павел Малков.
Под санкции США Вячеслав Гладков попал ещё в декабре 2022 года. Там ему компанию составили губернаторы Курской и Брянской областей. Глава региона ранее высказывался, что санкции его не волнуют.
«По-моему, в санкционных списках я с 2018 года. Никакого интереса к этой информации у меня нет, потому что по большому счёту, это никак меня не касается. Внесли и внесли».