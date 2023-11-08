Великобритания ввела санкции против жены владельца Яковлевского ГОКа Мордашовой

Как пишет издание, под санкциями также оказались Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), УГМК, Национальная перестраховочная компания, добытчик золота Nord Gold и аналогичная компания Highland Gold. Персональные ограничения коснулись не только Мордашовой, но и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, бизнесмена Владислава Свиблова, предпринимателя Константина Струкова.