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Published Сегодня, 13:08

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Санкции

Великобритания ввела санкции против жены владельца Яковлевского ГОКа Мордашовой

8 ноября 2023, 13:08
Фото: 1MI
Санкции

Великобритания расширила санкционный список против России

Власти страны расширили список санкций против России. Новые ограничения содержат 29 позиций. В их числе — санкции в отношении некоторых бизнесменов, пишет The Moscow Post.

Великобритания ввела новый пакет санкций против России. Список содержит 29 позиций. Под ограничения попала жена владельца Яковлевского ГОКа, расположенного в Белгородской области, Марина Мордашова.

Как пишет издание, под санкциями также оказались Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), УГМК, Национальная перестраховочная компания, добытчик золота Nord Gold и аналогичная компания Highland Gold. Персональные ограничения коснулись не только Мордашовой, но и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, бизнесмена Владислава Свиблова, предпринимателя Константина Струкова.

Указанные лица не смогут въехать на территорию Соединённого королевства. Им запрещено вести дела с британскими бизнесменами. Активы попавших под санкции на территории Великобритании заморозят.

Напомним, в 2022 году США ввели санкции против владельца Яковлевского ГОКа Алексея Мордашова и его семьи. В санкционный список ЕС бизнесмен попал ещё в начале марта прошлого года.

США ввели санкции против владельца Яковлевского ГОКа и его семьи
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#Белгородская область#Экономика#Санкции#Ограничения#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский ГОК#Великобритания#Алексей Мордашов#Марина Мордашова
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