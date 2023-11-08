Великобритания ввела санкции против жены владельца Яковлевского ГОКа Мордашовой

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Великобритания ввела новый пакет санкций против России. Список содержит 29 позиций. Под ограничения попала жена владельца Яковлевского ГОКа, расположенного в Белгородской области, Марина Мордашова.
Как пишет издание, под санкциями также оказались Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), УГМК, Национальная перестраховочная компания, добытчик золота Nord Gold и аналогичная компания Highland Gold. Персональные ограничения коснулись не только Мордашовой, но и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, бизнесмена Владислава Свиблова, предпринимателя Константина Струкова.
Указанные лица не смогут въехать на территорию Соединённого королевства. Им запрещено вести дела с британскими бизнесменами. Активы попавших под санкции на территории Великобритании заморозят.
Напомним, в 2022 году США ввели санкции против владельца Яковлевского ГОКа Алексея Мордашова и его семьи. В санкционный список ЕС бизнесмен попал ещё в начале марта прошлого года.