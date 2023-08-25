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Галина Пятых

США ввели санкции против белгородского детского омбудсмена

25 августа 2023, 06:35
Фото: страница Галины Пятых в соцсети
Галина Пятых
Галина Пятых попала в санкционный список Соединённых Штатов вместе с коллегами из Калужской и Ростовской областей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Сюжет
Санкции

Детский омбудсмен в Белгородской области Галина Пятых попала в санкционный список Соединённых Штатов. Вместе с ней в нём оказались уполномоченные по правам ребёнка в Ростовской и Калужской областях. В список их внёс Минфин США.

«Поздравляю коллег с таким признанием! Будем работать дальше в интересах детей. Спасать из-под обстрелов, лечить, учить, обогревать. Несмотря ни на что», — написала в своём Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский запретил въезд белгородскому омбудсмену. В своём видеообращении он говорил о подписании указа, позволяющего ввести санкции в отношении россиян, якобы «причастных к похищению украинских детей».

В июне текущего года Галина Пятых оказалась под санкциями ЕС. Вместе с ней в список попал уроженец Белгородской области — военкор Евгений Поддубный.

Зеленский запретил въезд на Украину белгородскому детскому омбудсмену Пятых
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#Общество#Белгородская область#Евгений поддубный#Санкции#Омбудсмен#Уполномоченный по правам ребёнка#Галина Пятых#Наталья Корявых#Ростовская область#Калужская область#Владимир зеленский#Мария Львова-Белова#Детский омбудсмен#Минфин США
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