США ввели санкции против белгородского детского омбудсмена

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Детский омбудсмен в Белгородской области Галина Пятых попала в санкционный список Соединённых Штатов. Вместе с ней в нём оказались уполномоченные по правам ребёнка в Ростовской и Калужской областях. В список их внёс Минфин США.
«Поздравляю коллег с таким признанием! Будем работать дальше в интересах детей. Спасать из-под обстрелов, лечить, учить, обогревать. Несмотря ни на что», — написала в своём Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский запретил въезд белгородскому омбудсмену. В своём видеообращении он говорил о подписании указа, позволяющего ввести санкции в отношении россиян, якобы «причастных к похищению украинских детей».
В июне текущего года Галина Пятых оказалась под санкциями ЕС. Вместе с ней в список попал уроженец Белгородской области — военкор Евгений Поддубный.