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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Полиция

Полиция проверит скандальную историю о стриптизе в кафе в белгородском приграничье

1 марта 2024, 07:08
Фото: 1MI
Полиция

Кафе в белгородских Валуйках проверят после стриптиз-шоу

Правоохранительные органы уже организовали проверку, пишет РИА «Новости». Сами же представители кафе удивились такой реакции.

В Белгородской области полиция начала проверку кафе, где 23 февраля устроили стриптиз-вечеринку. Всё началось после того, как в соцсетях появился видеоролик «непристойно-пошлого характера» из заведения в Валуйках.

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов отреагировал ранее на произошедшее в клубе и пообещал разобраться в проблеме. Он отметил, что уже подано заявление в контрольно-надзорные органы для принятия мер.

Сам же представитель валуйского кафе утверждает, что для проведения шоу девушек пригласили из стриптиз-клуба в Белгороде, а посетителям заведения всё понравилось.

Люди были рады, всё было позитивно, хорошо. Сейчас, что происходит, я не понимаю, отчего. Мы никому плохо не сделали. Делали всё официально — праздник. Все улыбались, радовались и благодарили. Администрация звонила, за это спрашивала, я сказала, что это открытый клуб, что мы это официально сделали. Сказали, что будет проверка, что могут нас закрыть.
представитель кафе

В заведении также отметили, что неоднократно помогали военным: собирали одежду, кормили солдат и на такую реакцию со стороны администрации и правоохранительных органов не рассчитывали.

Белгородская версия «голой вечеринки»? Что произошло в кафе в приграничных Валуйках
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#Общество#Белгородская область#Полиция#Валуйки#Клуб#Проверка#Новости Белгорода#23 февраля#Стриптиз#Белгород#Ночной клуб#Александра Склярова
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