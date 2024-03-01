Полиция проверит скандальную историю о стриптизе в кафе в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В Белгородской области полиция начала проверку кафе, где 23 февраля устроили стриптиз-вечеринку. Всё началось после того, как в соцсетях появился видеоролик «непристойно-пошлого характера» из заведения в Валуйках.
Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов отреагировал ранее на произошедшее в клубе и пообещал разобраться в проблеме. Он отметил, что уже подано заявление в контрольно-надзорные органы для принятия мер.
Сам же представитель валуйского кафе утверждает, что для проведения шоу девушек пригласили из стриптиз-клуба в Белгороде, а посетителям заведения всё понравилось.
Люди были рады, всё было позитивно, хорошо. Сейчас, что происходит, я не понимаю, отчего. Мы никому плохо не сделали. Делали всё официально — праздник. Все улыбались, радовались и благодарили. Администрация звонила, за это спрашивала, я сказала, что это открытый клуб, что мы это официально сделали. Сказали, что будет проверка, что могут нас закрыть.
представитель кафе
В заведении также отметили, что неоднократно помогали военным: собирали одежду, кормили солдат и на такую реакцию со стороны администрации и правоохранительных органов не рассчитывали.