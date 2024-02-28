Все детали ледового катка увезут с Соборной площади в Белгороде до конца недели

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Белгороде завершаются работы по демонтажу ледового катка. В настоящее время последние детали конструкции принимают на складе Белгорблагоустройства. Всего каток состоит из почти 11,5 тыс. деталей: все элементы продефектовали, инвентаризовали и только после этого отправили на хранение.
Вывезти все элементы конструкции с Соборной площади на базу Белгорблагоустройства планируется до конца этой недели.
Ранее белгородцы жаловались на грязь в центре города и на полуразобранный каток.
Отметим, что в этом сезоне управление «Белгорблагоустройства» потратило 29 млн 629 тыс. рублей на установку и демонтаж ледового катка. Он должен был простоять на Соборной площади дольше. Однако после трагических событий, случившихся 30 декабря, рабочие приступили к демонтажу катка и новогодней ёлки. В тот день снаряд ВСУ попал на Соборную площадь, погибли взрослые и дети.