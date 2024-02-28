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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Каток

Все детали ледового катка увезут с Соборной площади в Белгороде до конца недели

28 февраля 2024, 10:17
Фото: 1MI
Каток

В Белгороде завершается демонтаж ледового катка

В настоящий момент рабочие вывозят с Соборной площади последние детали ледового катка. Их разместят на базе Белгорблагоустройства, сообщили в мэрии.

В Белгороде завершаются работы по демонтажу ледового катка. В настоящее время последние детали конструкции принимают на складе Белгорблагоустройства. Всего каток состоит из почти 11,5 тыс. деталей: все элементы продефектовали, инвентаризовали и только после этого отправили на хранение.

Вывезти все элементы конструкции с Соборной площади на базу Белгорблагоустройства планируется до конца этой недели.

Ранее белгородцы жаловались на грязь в центре города и на полуразобранный каток.

Загрузка деталей ледового катка на базе Белгорблагоустройства
Видео: мэрия Белгорода

Отметим, что в этом сезоне управление «Белгорблагоустройства» потратило 29 млн 629 тыс. рублей на установку и демонтаж ледового катка. Он должен был простоять на Соборной площади дольше. Однако после трагических событий, случившихся 30 декабря, рабочие приступили к демонтажу катка и новогодней ёлки. В тот день снаряд ВСУ попал на Соборную площадь, погибли взрослые и дети.

На установку и демонтаж катка в центре Белгорода потратят 29,6 млн рублей
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