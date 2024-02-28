Все детали ледового катка увезут с Соборной площади в Белгороде до конца недели

Отметим, что в этом сезоне управление «Белгорблагоустройства» потратило 29 млн 629 тыс. рублей на установку и демонтаж ледового катка. Он должен был простоять на Соборной площади дольше. Однако после трагических событий, случившихся 30 декабря, рабочие приступили к демонтажу катка и новогодней ёлки. В тот день снаряд ВСУ попал на Соборную площадь, погибли взрослые и дети.