Раньше времени: в Белгороде начали разбирать ёлку на Соборной площади

В Белгороде начали демонтаж главной ёлки

Жители Белгорода заметили, что главную новогоднюю ёлку, размещённую на Соборной площади, начали разбирать. Убирать ёлку начали раньше запланированного времени. Причиной мог стать обстрел Белгорода 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек.