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Демонтаж ёлки

Раньше времени: в Белгороде начали разбирать ёлку на Соборной площади

9 января 2024, 12:50
Фото: «Фонарь»
Демонтаж ёлки

В Белгороде начали демонтаж главной ёлки

Жители Белгорода заметили, что главную новогоднюю ёлку, размещённую на Соборной площади, начали разбирать. Убирать ёлку начали раньше запланированного времени. Причиной мог стать обстрел Белгорода 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек.

На Соборной площади Белгорода рабочие начали демонтировать главную новогоднюю ёлку. Об этом журналистам «Фонаря» сообщил читатель.

Вероятно, ёлку начали разбирать из-за трагедии, которая случилась 30 декабря. ВСУ атаковали центр Белгорода, в результате чего погибли 25 человек, более 100 ранены. Прилёт одного из снарядов зафиксировали у крытого ледового катка, размещённого возле главной ёлки.

Устанавливать ёлку высотой 32,5 метра начали 14 ноября 2023 года. Работы завершили спустя месяц.

Добавим, что после новогодних праздников в 2023 году главную ёлку начали убирать с площади только 1 февраля.

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#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Белгород#Демонтаж#Новогодняя ёлка#Александра Склярова
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