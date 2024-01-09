Раньше времени: в Белгороде начали разбирать ёлку на Соборной площади

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
На Соборной площади Белгорода рабочие начали демонтировать главную новогоднюю ёлку. Об этом журналистам «Фонаря» сообщил читатель.
Вероятно, ёлку начали разбирать из-за трагедии, которая случилась 30 декабря. ВСУ атаковали центр Белгорода, в результате чего погибли 25 человек, более 100 ранены. Прилёт одного из снарядов зафиксировали у крытого ледового катка, размещённого возле главной ёлки.
Устанавливать ёлку высотой 32,5 метра начали 14 ноября 2023 года. Работы завершили спустя месяц.
Добавим, что после новогодних праздников в 2023 году главную ёлку начали убирать с площади только 1 февраля.