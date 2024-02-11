Компания отца Игоря Барщука построит в Старом Осколе ледовый каток за 346 млн рублей

Отец белгородского депутата построит в Старом Осколе ледовый каток

О том, что компания отца белгородского депутата Барщука выиграла аукцион, рассказал «Абирег». Крытый ледовый каток планируется построить до конца апреля 2024 года по улице Центральная, 3. Всего на работы компания обещает потратить 346,5 млн рублей.