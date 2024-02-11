Компания отца Игоря Барщука построит в Старом Осколе ледовый каток за 346 млн рублей

Posted Вчера, 09:48
Published Вчера, 09:48
Modified Вчера, 09:50
Updated Вчера, 09:50
Ранее в Белгородской области проводили аукцион по поиску подрядчика для строительства крытого ледового катка в Старом Осколе. Победителем стало ООО «Специализированный застройщик Бошестройинвест».
Компания обещает построить каток за 346,5 млн рублей при начальной цене в 350 млн рублей. Разместить здание планируется по улице Центральная, 3. Выполнить все необходимые работы нужно до 30 апреля 2024 года.
Большая часть компании — 75% — принадлежит отцу белгородского депутата Василию Барщуку. Оставшиеся 25% принадлежат Сергею Воронкову. Отметим, что Игорь Барщук является депутатом Белгородской областной думы по Старооскольскому одномандатному округу №21. Он также является председателем совета директоров ЗАО «Боше».
Ранее в принадлежащей Василии Барщуку компании «ОптНефтеПродукт» сменился руководитель. Недавно к заправкам появились вопросы у ФАС.