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Posted Вчера, 09:48

Published Вчера, 09:48

Modified Вчера, 09:50

Updated Вчера, 09:50

Отец белгородского депутата построит в Старом Осколе ледовый каток

Компания отца Игоря Барщука построит в Старом Осколе ледовый каток за 346 млн рублей

11 февраля 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney

Отец белгородского депутата построит в Старом Осколе ледовый каток

О том, что компания отца белгородского депутата Барщука выиграла аукцион, рассказал «Абирег». Крытый ледовый каток планируется построить до конца апреля 2024 года по улице Центральная, 3. Всего на работы компания обещает потратить 346,5 млн рублей.

Ранее в Белгородской области проводили аукцион по поиску подрядчика для строительства крытого ледового катка в Старом Осколе. Победителем стало ООО «Специализированный застройщик Бошестройинвест».

Компания обещает построить каток за 346,5 млн рублей при начальной цене в 350 млн рублей. Разместить здание планируется по улице Центральная, 3. Выполнить все необходимые работы нужно до 30 апреля 2024 года.

Большая часть компании — 75% — принадлежит отцу белгородского депутата Василию Барщуку. Оставшиеся 25% принадлежат Сергею Воронкову. Отметим, что Игорь Барщук является депутатом Белгородской областной думы по Старооскольскому одномандатному округу №21. Он также является председателем совета директоров ЗАО «Боше».

Ранее в принадлежащей Василии Барщуку компании «ОптНефтеПродукт» сменился руководитель. Недавно к заправкам появились вопросы у ФАС.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Компания#Ледовый каток#Игорь Барщук#Александра Склярова
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