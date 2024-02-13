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Белгород

Неужели губернатор ничего не видит? Белгородка недовольна состоянием Соборной площади

13 февраля 2024, 08:10
Фото: 1MI
Белгород

Ледовый каток в Белгороде полностью уберут к концу февраля

Жительницу города возмутило состояние Соборной площади. По её мнению, в самом «сердце города» лежат грязный снег и остатки ледового катка. Однако губернатор Вячеслав Гладков с жалобами женщины не согласился.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос неравнодушной к чистоте областного центра горожанке. Женщина поинтересовалась, когда коммунальные службы приведут Соборную площадь в порядок.

«Грязный снег, остатки катка… Неужели губернатор из своего окна не видит это безобразие? Самое сердце города! Обидно, что город превращается из образцового в самый грязный», — отметила белгородка.

Однако глава региона с жалобами женщины не согласился. Он отметил, что на Соборной площади ещё идут демонтажные работы.

К сожалению, не согласен с вами. Абсолютно всё очевидно, сейчас идёт разбор катка — есть большой объём намороженного льда для катания. Этот лёд, извините за банальность, должен просто растаять. Привозить горячую воду и заливать площадь кипятком, я думаю, вы согласитесь, делать ни в коем случае нельзя. Мне кажется, разбор катка происходит достаточно аккуратно, а снег новым и белым по определению быть не может.
Вячеслав Гладков

Губернатор сообщил, что все демонтажные работы планируется выполнить до конца месяца.

Напомним, что демонтаж ледового катка и ёлки в центре Белгорода начали в январе из-за случившейся 30 декабря трагедии. Всего на установку и демонтаж планировали потратить 29 млн 629 тыс. рублей.

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#Город#Белгородская область#Соборная площадь#Каток#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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