Неужели губернатор ничего не видит? Белгородка недовольна состоянием Соборной площади

Ледовый каток в Белгороде полностью уберут к концу февраля

Жительницу города возмутило состояние Соборной площади. По её мнению, в самом «сердце города» лежат грязный снег и остатки ледового катка. Однако губернатор Вячеслав Гладков с жалобами женщины не согласился.