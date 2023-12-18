Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Каток

Белгородцы смогут приобрести билеты на каток на Соборной площади онлайн и офлайн

18 декабря 2023, 15:02
Фото: Bel.ru
Каток

На каток в центре Белгорода открыли онлайн-регистрацию

Около половины билетов на каток на Соборной площади белгородцы могут приобрести в онлайн-формате. Для этого начала работать онлайн-регистрация. Всего для горожан доступно шесть сеансов в будние дни и семь — в выходные и праздничные. Подробности сообщили в городской администрации.

Для белгородцев открыли онлайн-регистрацию на крытый каток на Соборной площади. Билеты появляются на сайте на завтрашний день: в 10:00 публикуют билеты на первые три сеанса, в 10:30 — на оставшиеся.

Однако зарегистрироваться онлайн можно только на половину сеансов: на 60 из 120. Остальные 60 приобретаются в живой очереди. Вход — бесплатный.

В будние дни каток работает с 10:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — до 23:00. Запуск людей на следующий сеанс начинается за полчаса и заканчивается за 15 минут до его начала.

Также между сеансами работники устраивают небольшие перерывы для поддержания хорошего состояния льда.

Открытие крытого катка на Соборной площади, Есенинского катка и ледовых дорожек на Центральном парке состоялось 15 декабря.

Летающие сани и потухший каток: как прошло открытие ёлки в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Некоторые белгородцы считали, что каток на площади устанавливать не надоКогда на Соборной площади в Белгороде откроют каток?Не только каток и ёлка: что установят на Соборной площади в Белгороде к Новому году
#Белгородская область#Каток#Билеты#Новости Белгорода#Ледовый каток#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Разрушений всё-таки больше: Гладков уточнил последствия атаки на приграничье
Сегодня, 14:50
Владимир Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье»?
Сегодня, 14:44
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Сегодня, 12:52
В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага
Сегодня, 12:21
«Сохранит производство»: Клепиков отметил значимость создания ОЭЗ в Шебекино
Сегодня, 13:51
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
Сегодня, 09:14