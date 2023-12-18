Белгородцы смогут приобрести билеты на каток на Соборной площади онлайн и офлайн

На каток в центре Белгорода открыли онлайн-регистрацию

Около половины билетов на каток на Соборной площади белгородцы могут приобрести в онлайн-формате. Для этого начала работать онлайн-регистрация. Всего для горожан доступно шесть сеансов в будние дни и семь — в выходные и праздничные. Подробности сообщили в городской администрации.