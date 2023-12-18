Белгородцы смогут приобрести билеты на каток на Соборной площади онлайн и офлайн

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Для белгородцев открыли онлайн-регистрацию на крытый каток на Соборной площади. Билеты появляются на сайте на завтрашний день: в 10:00 публикуют билеты на первые три сеанса, в 10:30 — на оставшиеся.
Однако зарегистрироваться онлайн можно только на половину сеансов: на 60 из 120. Остальные 60 приобретаются в живой очереди. Вход — бесплатный.
В будние дни каток работает с 10:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — до 23:00. Запуск людей на следующий сеанс начинается за полчаса и заканчивается за 15 минут до его начала.
Также между сеансами работники устраивают небольшие перерывы для поддержания хорошего состояния льда.
Открытие крытого катка на Соборной площади, Есенинского катка и ледовых дорожек на Центральном парке состоялось 15 декабря.