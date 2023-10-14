На установку и демонтаж катка в центре Белгорода потратят 29,6 млн рублей

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
На Соборной площади в Белгороде установят мобильный зимний комплекс с оборудованием и инфраструктурой за 29 млн 629 тыс. рублей. В стоимость контракта входят работы по установке и демонтажу катка.
Заказчиком выступает управление «Белгорблагоустройства». Заявки от потенциальных исполнителей подаются до 23 октября 2023 года. Подрядчика определят уже 25 октября.
Согласно контракту, подрядная компания должна установить каток в период до 15 декабря 2023 года. Убрать комплекс необходимо в течение 25 календарных дней после закрытия катка, но не позже 15 апреля 2024 года.
Подрядчик обязан обеспечить бесперебойное, безаварийное производство работ и сохранность комплекса вплоть до окончания контракта — 31 декабря 2024 года. Комплекс во время монтажа требуется разобрать на составные части с сохранением их целостности.
Напомним, накануне стало известно, что на Соборную площадь Белгорода вернут каток. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов. В зимний период в городе будет работать девять катков. Добавим, что в прошлом году каток решили не ставить.