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Published Сегодня, 11:03

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На установку и демонтаж катка в центре Белгорода потратят 29,6 млн рублей

На установку и демонтаж катка в центре Белгорода потратят 29,6 млн рублей

14 октября 2023, 11:03
Фото: 1MI
Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который поставит, а затем уберёт каток на Соборной площади. Смонтировать конструкции необходимо до 15 декабря 2023 года, следует из данных сайта госзакупок.

На Соборной площади в Белгороде установят мобильный зимний комплекс с оборудованием и инфраструктурой за 29 млн 629 тыс. рублей. В стоимость контракта входят работы по установке и демонтажу катка.

Заказчиком выступает управление «Белгорблагоустройства». Заявки от потенциальных исполнителей подаются до 23 октября 2023 года. Подрядчика определят уже 25 октября.

Согласно контракту, подрядная компания должна установить каток в период до 15 декабря 2023 года. Убрать комплекс необходимо в течение 25 календарных дней после закрытия катка, но не позже 15 апреля 2024 года.

Подрядчик обязан обеспечить бесперебойное, безаварийное производство работ и сохранность комплекса вплоть до окончания контракта — 31 декабря 2024 года. Комплекс во время монтажа требуется разобрать на составные части с сохранением их целостности.

Напомним, накануне стало известно, что на Соборную площадь Белгорода вернут каток. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов. В зимний период в городе будет работать девять катков. Добавим, что в прошлом году каток решили не ставить.

Праздник к нам приходит: на Соборную площадь Белгорода вернут каток
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