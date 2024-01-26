В Белгородской области появится ещё один крытый ледовый каток

На эти работы готовы потратить 350 млн рублей из средств бюджета округа. Первый этап работ (выполнение проектных и изыскательных работ, включая экспертизу) должен быть выполнен до 30 апреля 2024 года. Второй этап (строительно-монтажные, пусконаладочные работы) — до 10 декабря 2024 года.