В Белгородской области появится ещё один крытый ледовый каток

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В Старом Осколе планируется возведение крытого ледового катка, следует из документов госзакупки. Управление капстроительства горокруга ищет исполнителя контракта, который займётся подготовкой проектной документации, выполнит инженерные изыскания, работы по строительству и поставку оборудования, необходимого для эксплуатации катка. Подрядчика выберут 5 февраля.
В проекте исполнитель контракта должен будет предусмотреть набор следующих помещений спортивного сооружения: медкабинет, кладовую для хранения инвентаря, санузлы, раздевалку для хоккеистов, каток для учебно-тренировочных занятий, тренерские, буфет, зал хореографии, комнату директора и т. д.
На эти работы готовы потратить 350 млн рублей из средств бюджета округа. Первый этап работ (выполнение проектных и изыскательных работ, включая экспертизу) должен быть выполнен до 30 апреля 2024 года. Второй этап (строительно-монтажные, пусконаладочные работы) — до 10 декабря 2024 года.