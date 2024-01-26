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Каток

В Белгородской области появится ещё один крытый ледовый каток

26 января 2024, 06:01
Фото: 1MI
Каток

На крытый каток в Старом Осколе потратят 350 млн рублей

Управление капстроительства Старого Оскола ищет подрядчика, который подготовит проектную документацию, выполнит инженерные изыскания и поставку оборудования для ледового катка. На эти работы округ готов потратить 350 млн рублей.

В Старом Осколе планируется возведение крытого ледового катка, следует из документов госзакупки. Управление капстроительства горокруга ищет исполнителя контракта, который займётся подготовкой проектной документации, выполнит инженерные изыскания, работы по строительству и поставку оборудования, необходимого для эксплуатации катка. Подрядчика выберут 5 февраля.

В проекте исполнитель контракта должен будет предусмотреть набор следующих помещений спортивного сооружения: медкабинет, кладовую для хранения инвентаря, санузлы, раздевалку для хоккеистов, каток для учебно-тренировочных занятий, тренерские, буфет, зал хореографии, комнату директора и т. д.

На эти работы готовы потратить 350 млн рублей из средств бюджета округа. Первый этап работ (выполнение проектных и изыскательных работ, включая экспертизу) должен быть выполнен до 30 апреля 2024 года. Второй этап (строительно-монтажные, пусконаладочные работы) — до 10 декабря 2024 года.

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#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Каток#Госзакупки#Новости Старого Оскола#Ледовый каток#Алина Харина
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