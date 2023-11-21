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Бульвар 1-го Салюта

Белгородцев не устраивает «бесплатный каток»: люди массово жалуются на гололёд

21 ноября 2023, 08:08
Фото: страница губернатора в соцсети
Бульвар 1-го Салюта

Улицы Белгорода после сильного снегопада покрылись льдом

21 ноября тротуары Белгорода превратились в лёд. Коммунальная техника, по заверениям мэрии, продолжает работать, однако горожане массово жалуются на гололедицу. Белгородцы назвали места, где тротуары не посыпаны песко-соляной смесью.

Вчера, 20 ноября, Белгород занесло снегом, а на следующий день жители стали массово жаловаться на лёд на пешеходных площадках.

«Почему не чистят тротуары? Ждём, когда травматология заполнится до отказа?» — пишет горожанка.

Белгородцы назвали районы и улицы, где коммунальщики, по их словам, ещё не успели посыпать тротуары песко-соляной смесью:

  • Подземный переход «Энергомаш»;
  • Улица Попова, 18;
  • Улица Волчанская;
  • Район возле станции скорой помощи;
  • Улица Дзержинского;
  • Бульвар 1-го Салюта;
  • Улица 60 лет Октября;
  • Улица Богдана Хмельницкого, 104;
  • Улица Гостёнская;
  • Улица Преображенская.

В мэрии белгородцам сообщили, что все необходимые работы по расчистке и обработке улично-дорожной сети выполняются, а коммунальная техника работает круглосуточно. Некоторыми проблемными участками они обещали заняться в ближайшее время.

Расчистка улиц не останавливается ни на минуту. Обязательно доедем до всех, просим проявить терпение и понимание.
мэрия Белгорода
Улица 60 лет ОктябряУлица 60 лет Октября
Улица 60 лет ОктябряУлица 60 лет Октября
Улица 60 лет ОктябряУлица 60 лет Октября
Улица 60 лет ОктябряУлица 60 лет Октября
Бульвар 1-го СалютаБульвар 1-го Салюта
Бульвар 1-го СалютаБульвар 1-го Салюта
Подземный переход "Энергомаш"Подземный переход "Энергомаш"
Улица Волчанская Улица Волчанская
Улица 60 лет Октября
Фото: страница губернатора в соцсети
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