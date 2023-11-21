Белгородцев не устраивает «бесплатный каток»: люди массово жалуются на гололёд

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Вчера, 20 ноября, Белгород занесло снегом, а на следующий день жители стали массово жаловаться на лёд на пешеходных площадках.
«Почему не чистят тротуары? Ждём, когда травматология заполнится до отказа?» — пишет горожанка.
Белгородцы назвали районы и улицы, где коммунальщики, по их словам, ещё не успели посыпать тротуары песко-соляной смесью:
В мэрии белгородцам сообщили, что все необходимые работы по расчистке и обработке улично-дорожной сети выполняются, а коммунальная техника работает круглосуточно. Некоторыми проблемными участками они обещали заняться в ближайшее время.
Расчистка улиц не останавливается ни на минуту. Обязательно доедем до всех, просим проявить терпение и понимание.
мэрия Белгорода