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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Монтаж ледового катка на Соборной площади

Платный или бесплатный? Мэрия приняла решение по стоимости входа на каток в Белгороде

23 ноября 2023, 09:51
Фото: страница мэра Валентина Демидова в соцсети
Монтаж ледового катка на Соборной площади

В Белгороде на 50% завершили монтаж катка на Соборной площади

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил работы по установке ледового катка. О том, на какой стадии находится монтаж, он сообщил на своей странице в соцсети. Помимо этого, мэр озвучил решение о том, каким же будет вход на каток — платным или бесплатным.

Монтаж ледового катка на Соборной площади в Белгороде выполнен на 50%. Рабочие уже смонтировали основание и каркас и приступили к установке тента и оконных блоков. Вскоре специалисты начнут подключать оборудование: компрессионные установки, трубопровод. Также предстоит выполнить монтаж напольных покрытий.

На завершающем этапе подрядчик зальёт каток и соберёт декоративные украшения. Открыть каток для посещения планируется после 15 декабря: точную дату сообщат позже. С 1 декабря в городе начнут обучать волонтёров, которые в этом сезоне будут работать на катке, и составлять расписание сеансов катания.

Ранее сообщалось, что вход на каток могут сделать платным. Предполагалось, что это будет «символическая плата за бронирование места». К тому же, утверждали в мэрии, это научило бы белгородцев относиться к бронированию ответственно.

Однако мэр 23 ноября заявил, что вход на каток всё же будет бесплатным. Для проката подготовили 200 пар коньков.

Монтаж катка стартовал 24 октября.

Монтаж ледового катка на Соборной площадиМонтаж ледового катка на Соборной площади
Монтаж ледового катка на Соборной площадиМонтаж ледового катка на Соборной площади
Монтаж ледового катка на Соборной площадиМонтаж ледового катка на Соборной площади
Монтаж ледового катка на Соборной площадиМонтаж ледового катка на Соборной площади
Монтаж ледового катка на Соборной площади
Фото: личная страница мэра Валентина Демидова
Каток на Соборной площади в Белгороде может стать платным
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