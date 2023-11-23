Платный или бесплатный? Мэрия приняла решение по стоимости входа на каток в Белгороде

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Монтаж ледового катка на Соборной площади в Белгороде выполнен на 50%. Рабочие уже смонтировали основание и каркас и приступили к установке тента и оконных блоков. Вскоре специалисты начнут подключать оборудование: компрессионные установки, трубопровод. Также предстоит выполнить монтаж напольных покрытий.
На завершающем этапе подрядчик зальёт каток и соберёт декоративные украшения. Открыть каток для посещения планируется после 15 декабря: точную дату сообщат позже. С 1 декабря в городе начнут обучать волонтёров, которые в этом сезоне будут работать на катке, и составлять расписание сеансов катания.
Ранее сообщалось, что вход на каток могут сделать платным. Предполагалось, что это будет «символическая плата за бронирование места». К тому же, утверждали в мэрии, это научило бы белгородцев относиться к бронированию ответственно.
Однако мэр 23 ноября заявил, что вход на каток всё же будет бесплатным. Для проката подготовили 200 пар коньков.
Монтаж катка стартовал 24 октября.