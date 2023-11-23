Платный или бесплатный? Мэрия приняла решение по стоимости входа на каток в Белгороде

В Белгороде на 50% завершили монтаж катка на Соборной площади

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил работы по установке ледового катка. О том, на какой стадии находится монтаж, он сообщил на своей странице в соцсети. Помимо этого, мэр озвучил решение о том, каким же будет вход на каток — платным или бесплатным.