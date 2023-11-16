Гладков: Белгородская область получила очередную награду «Золотой каток»

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Белгородская область в очередной раз получила награду «Золотой каток». Регион стал лучшим среди субъектов РФ по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Мы досрочно выполнили план и получили дополнительные деньги, которые перенесли с 2024 года. Мы уже завершаем освоение этих денег. Я рад, что мы получили очередную награду «Золотой каток». Поздравлю всех дорожников.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Как добавил глава региона, он надеется, что дороги в Белгородской области будут лучшими в стране и в дальнейшем.
Добавим, что в 2023 году по нацпроекту отремонтировали 180,7 км дорог. В программу в этом году вошли 23 региональные, 64 муниципальные дороги, а также десять мостов. В середине лета, на первом этапе, дорожники привели в нормативное состояние 107,4 км дорожного полотна.
В августе область получила средства опережающего финансирования. Это позволило привести в порядок ещё 73,3 км дорог. Их планировали обновлять только в следующем году, однако сделать это удалось раньше.