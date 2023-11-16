Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Гладков: Белгородская область получила очередную награду «Золотой каток»

Гладков: Белгородская область получила очередную награду «Золотой каток»

16 ноября 2023, 11:18
Фото: Midjourney
Регион вновь стал лучшим по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По нему в этом году отремонтировали 180,7 км дорог, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дороги

Белгородская область в очередной раз получила награду «Золотой каток». Регион стал лучшим среди субъектов РФ по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Мы досрочно выполнили план и получили дополнительные деньги, которые перенесли с 2024 года. Мы уже завершаем освоение этих денег. Я рад, что мы получили очередную награду «Золотой каток». Поздравлю всех дорожников.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Как добавил глава региона, он надеется, что дороги в Белгородской области будут лучшими в стране и в дальнейшем.

Добавим, что в 2023 году по нацпроекту отремонтировали 180,7 км дорог. В программу в этом году вошли 23 региональные, 64 муниципальные дороги, а также десять мостов. В середине лета, на первом этапе, дорожники привели в нормативное состояние 107,4 км дорожного полотна.

В августе область получила средства опережающего финансирования. Это позволило привести в порядок ещё 73,3 км дорог. Их планировали обновлять только в следующем году, однако сделать это удалось раньше.

Белгородская область в третий раз получила «Золотой каток»
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал о капитальном ремонте дороги в белгородском приграничьеГладков рассказал о ходе капитального ремонта дорог в Белгородской областиАвтодорогу в Белгороде передали в собственность области из-за предстоящего ремонта
#Белгородская область#Ремонт#Дороги#Касается каждого#Нацпроект#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Золотой каток#Хорошие новости
Подпишитесь
Теракты, усиление активности ДРГ: Совбез оценил ситуацию в белгородском приграничье
Сегодня, 10:46
Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи
Сегодня, 08:19
Минтранс назвал четыре маршрута в Белгороде, где до сих пор не работают терминалы
Сегодня, 11:02
Оснований нет: чиновники не проверяли историю с привязанным пациентом в Белгороде
Сегодня, 08:30
Чёрный ход и обмен на дом в Москве: топ-10 дорогих коттеджей в Белгороде на продажу
Сегодня, 07:00