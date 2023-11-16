Гладков: Белгородская область получила очередную награду «Золотой каток»

Добавим, что в 2023 году по нацпроекту отремонтировали 180,7 км дорог. В программу в этом году вошли 23 региональные, 64 муниципальные дороги, а также десять мостов. В середине лета, на первом этапе, дорожники привели в нормативное состояние 107,4 км дорожного полотна.