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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

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Эвакуирование

В Белгороде за год получили более 850 ложных сообщений о бомбах и обстрелах

27 февраля 2024, 13:09
Фото: 1MI
Эвакуирование
В 2023 году только в Белгороде правоохранительные органы отработали 854 ложных сообщения о минировании соцобъектов. По соответствующей статье завели 107 уголовных дел.

В 2023 году в Белгороде зафиксировали 854 ложных сообщения о минировании соцобъектов. Туда же отнесли сообщения о возможности авиа- и ракетных ударов.

Так, по причине сообщения заведомо ложных сообщений о террористических актах возбудили в прошлом году 107 уголовных дел. Об этом на заседании горсовета рассказал начальник УМВД России по Белгороду, полковник полиции Владислав Копылов.

Напомним, в конце января стало известно, что в течение двух недель каждый день в алексеевскую школу поступали звонки о возможном минировании образовательного учреждения. При каждом сообщении детей эвакуировали в безопасное место. Однако родители и ученики устали от ежедневных эвакуаций, поэтому обратились с просьбой о помощи. Подобные звонки поступали в белгородские школы и в октябре, и в сентябре. К тому же, в январе по соцсетям распространяли ложную информацию о минировании «лепестками» улиц Белгорода.

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#Город#Общество#Белгородская область#Полиция#Уголовные дела#Минирование#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Соцобъекты#Владислав Копылов#Ракетные удары#Террористические акты
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