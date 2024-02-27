В Белгороде за год получили более 850 ложных сообщений о бомбах и обстрелах

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В 2023 году в Белгороде зафиксировали 854 ложных сообщения о минировании соцобъектов. Туда же отнесли сообщения о возможности авиа- и ракетных ударов.
Так, по причине сообщения заведомо ложных сообщений о террористических актах возбудили в прошлом году 107 уголовных дел. Об этом на заседании горсовета рассказал начальник УМВД России по Белгороду, полковник полиции Владислав Копылов.
Напомним, в конце января стало известно, что в течение двух недель каждый день в алексеевскую школу поступали звонки о возможном минировании образовательного учреждения. При каждом сообщении детей эвакуировали в безопасное место. Однако родители и ученики устали от ежедневных эвакуаций, поэтому обратились с просьбой о помощи. Подобные звонки поступали в белгородские школы и в октябре, и в сентябре. К тому же, в январе по соцсетям распространяли ложную информацию о минировании «лепестками» улиц Белгорода.