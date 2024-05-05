«Чуть не сбил человека». Водитель из Белгорода попросил убрать высокие кусты у дороги

Ранее в редакцию обратился по похожему повод обратился белгородец, который едва не попал в ДТП с участием пешехода-ребёнка по похожим причинам. Тогда с рядом с пешеходным переходом на ул. Николая Чумичова — Народный бульвар из-за нескольких елей водители и переходящие дорогу люди не видят друг друга. После этого в мэрии пообещали «рассмотреть варианты по их обрезке».