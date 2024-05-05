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Архивное фото

«Чуть не сбил человека». Водитель из Белгорода попросил убрать высокие кусты у дороги

5 мая 2024, 14:52
Фото: 1MI
Архивное фото

В Белгороде пожаловались на мешающие обзору кусты у пешеходного перехода

В редакцию Бел.Ру написал подписчик Алексей. Водитель попросил привлечь внимание к проблеме слишком высоких кустов возле одного из пешеходных переходов в Северном.
Сюжет
ДТП

Как сообщил нам Алексей, возле здания «Сбербанка» в Северном по улице Олимпийская, 20а растут большие кусты возле дороги. Они примыкают к пешеходному переходу и мешают весной и летом обзору.

«Дети едут на велосипедах, самокатах, не смотрят по сторонам. У меня было несколько случаев, когда чуть не сбил человека. Помогите разобраться. Пусть хотя бы укоротят кусты, чтобы они были ниже человеческого роста», — пишет Сергей.
Фото: Bel.ru

Ранее в редакцию обратился по похожему повод обратился белгородец, который едва не попал в ДТП с участием пешехода-ребёнка по похожим причинам. Тогда с рядом с пешеходным переходом на ул. Николая Чумичова — Народный бульвар из-за нескольких елей водители и переходящие дорогу люди не видят друг друга. После этого в мэрии пообещали «рассмотреть варианты по их обрезке».

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