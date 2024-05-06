«Добросовестно разворовали вещи»: с какой жалобой обратился к Гладкову белгородец?

Белгородец сообщил губернатору Вячеславу Гладкову, что его вещи якобы украли при восстановлении пострадавшей от обстрела квартиры. По его словам, произошло это в областном центре. Жалобу глава региона зачитал в ходе оперативного совещания в правительстве 6 мая.