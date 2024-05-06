Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Белгородец заявил о краже, произошедшей при восстановлении его жилья

«Добросовестно разворовали вещи»: с какой жалобой обратился к Гладкову белгородец?

6 мая 2024, 06:40
Фото: 1MI

Белгородец заявил о краже, произошедшей при восстановлении его жилья

Обращение с описанием инцидента зачитал губернатор Белгородской области на оперативном совещании правительства.
Сюжет
Кража

Белгородец сообщил губернатору Вячеславу Гладкову, что его вещи якобы украли при восстановлении пострадавшей от обстрела квартиры. По его словам, произошло это в областном центре. Жалобу глава региона зачитал в ходе оперативного совещания в правительстве 6 мая.

По словам мужчины, в его квартире был разрушен балкон. При восстановлении якобы пропало его имущество.

Вячеслав Гладков попросил мэра Белгорода Валентина Демидова поставить на контроль этот вопрос и решить всё по закону. Также губернатор попросил проверить формулировки, которые использовал владелец жилья в обращении.

«Прибывшая по команде губернатора команда в ночь с 24 на 25 марта добросовестно разворовала находящиеся на обрушенном балконе вещи моей семьи, попутно очистив балкон от обрушенных плит», — написал мужчина.

«В таком же стиле всё письмо», — дополнил Вячеслав Гладков.

Что делать, если работы не по профилю? Кто вставляет выбитые окна в домах белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Названо число повреждённых обстрелами квартир и домов в Белгороде«Громаднейший объём работы». Гладков — о восстановлении Грайворонского горокругаБолее 400 млн выплатили белгородцам на восстановление авто после обстрелов ВСУ
#Алёна Мальцева#Происшествия#Закон#Имущество#Кража#Новости Белгорода#Оперативное совещание#Белгород#Обстрел#Восстановление#Подрядчик#Разрушения
Подпишитесь
Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?
Сегодня, 15:32
Ребёнок ранен, мужчина погиб: известны последствия атаки ВСУ на Белгород и район
Сегодня, 14:24
Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа
Сегодня, 15:06
В Минобороны рассказали, чем ВСУ пытались атаковать Белгород в этот раз
Сегодня, 14:22
«Поднялось пыльное облако»: пострадавшая — об обстреле села, где погиб белгородец
Сегодня, 15:24
«Охота шла несколько дней». Алёхин — об уничтожении «Хаймарса» у Белгородской области
Сегодня, 13:10
"