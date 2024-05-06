«Добросовестно разворовали вещи»: с какой жалобой обратился к Гладкову белгородец?

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Белгородец сообщил губернатору Вячеславу Гладкову, что его вещи якобы украли при восстановлении пострадавшей от обстрела квартиры. По его словам, произошло это в областном центре. Жалобу глава региона зачитал в ходе оперативного совещания в правительстве 6 мая.
По словам мужчины, в его квартире был разрушен балкон. При восстановлении якобы пропало его имущество.
Вячеслав Гладков попросил мэра Белгорода Валентина Демидова поставить на контроль этот вопрос и решить всё по закону. Также губернатор попросил проверить формулировки, которые использовал владелец жилья в обращении.
«Прибывшая по команде губернатора команда в ночь с 24 на 25 марта добросовестно разворовала находящиеся на обрушенном балконе вещи моей семьи, попутно очистив балкон от обрушенных плит», — написал мужчина.
«В таком же стиле всё письмо», — дополнил Вячеслав Гладков.