Что делать, если работы не по профилю? Кто вставляет выбитые окна в домах белгородцев

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Для восстановления жилья, повреждённого при ЧС, Белгород поделён на 10 секторов. Работы ведут по регламенту взаимодействия администрации города, регионального министерства строительства, муниципальных учреждений и специализированных генподрядных организаций, сообщили Бел.Ру в мэрии.
Восстановительные работы в секторах проводят 10 основных генподрядных организаций. Это компании «Трансюжстрой», «Дирекция Юго-Западного района», «ЖБК-1», «Веголос», «Белгородстроймонтаж», «Вега», «ДСК», «Современный дом», «БРИК Керамикс» и «Еврострой». Всего к работам привлекли 44 подрядчика.
Но бывают такие ситуации, когда компаниям приходится вставлять окна «не по профилю». Как рассказала Бел.Ру одна из жительниц областного центра, в её квартире в результате обстрела ВСУ пострадал балкон — там вылетело два окна. После случившегося и составления акта с белгородкой связались представители подрядчиков.
Оператор фирмы, узнав, что на балконе деревянные рамы, сообщила, что это не их профиль и заниматься восстановлением будет другая компания. Но на следующий день, к удивлению хозяйки квартиры, пришёл замерщик из организации «не по профилю». Тогда женщина ещё раз уточнила, что рамы на балконе деревянные, на что замерщик ответил, что «его дело только посчитать».
Спустя сутки с белгородкой вновь связался оператор фирмы, которая занимается только пластиковыми окнами, и согласовал дату прихода мастеров. В назначенный день для замены окон прибыли два мастера. Когда они зашли на балкон, их удивлению не было предела, поскольку, с их слов, никто не предупредил, что вставлять окна нужно в деревянные рамы, а не пластиковые. В итоге мастерам всё же удалось поменять пострадавшие окна.
Журналисты Бел.Ру поинтересовались у городских властей, что делать, если компания, к примеру, не занимается деревянными или металлическими рамами, а вставляет только пластиковые окна.
На это нам ответили, что каждая подрядная организация выполняет работы в одном или нескольких многоквартирных жилых домах, в её обязанности входить привлечь соисполнителей и специализированные подрядные организации в каждом индивидуальном случае.