Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Окно

Что делать, если работы не по профилю? Кто вставляет выбитые окна в домах белгородцев

25 апреля 2024, 09:51
Фото: 1MI
Окно

В мэрии Белгорода назвали основных генподрядчиков по восстановлению жилья

В областном центре продолжаются работы по восстановлению повреждённых окон и балконов после обстрелов ВСУ. Но что делать, если иногда компаниям, которые занимаются только пластиковыми окнами, нужно вставлять остекление в деревянные или металлические рамы?

Для восстановления жилья, повреждённого при ЧС, Белгород поделён на 10 секторов. Работы ведут по регламенту взаимодействия администрации города, регионального министерства строительства, муниципальных учреждений и специализированных генподрядных организаций, сообщили Бел.Ру в мэрии.

Восстановительные работы в секторах проводят 10 основных генподрядных организаций. Это компании «Трансюжстрой», «Дирекция Юго-Западного района», «ЖБК-1», «Веголос», «Белгородстроймонтаж», «Вега», «ДСК», «Современный дом», «БРИК Керамикс» и «Еврострой». Всего к работам привлекли 44 подрядчика.

Но бывают такие ситуации, когда компаниям приходится вставлять окна «не по профилю». Как рассказала Бел.Ру одна из жительниц областного центра, в её квартире в результате обстрела ВСУ пострадал балкон — там вылетело два окна. После случившегося и составления акта с белгородкой связались представители подрядчиков.

Оператор фирмы, узнав, что на балконе деревянные рамы, сообщила, что это не их профиль и заниматься восстановлением будет другая компания. Но на следующий день, к удивлению хозяйки квартиры, пришёл замерщик из организации «не по профилю». Тогда женщина ещё раз уточнила, что рамы на балконе деревянные, на что замерщик ответил, что «его дело только посчитать».

Спустя сутки с белгородкой вновь связался оператор фирмы, которая занимается только пластиковыми окнами, и согласовал дату прихода мастеров. В назначенный день для замены окон прибыли два мастера. Когда они зашли на балкон, их удивлению не было предела, поскольку, с их слов, никто не предупредил, что вставлять окна нужно в деревянные рамы, а не пластиковые. В итоге мастерам всё же удалось поменять пострадавшие окна.

Журналисты Бел.Ру поинтересовались у городских властей, что делать, если компания, к примеру, не занимается деревянными или металлическими рамами, а вставляет только пластиковые окна.

На это нам ответили, что каждая подрядная организация выполняет работы в одном или нескольких многоквартирных жилых домах, в её обязанности входить привлечь соисполнителей и специализированные подрядные организации в каждом индивидуальном случае.

Окна задрожали после громких звуков над Белгородом: что произошло?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде с опережением восстанавливают балконы, но отстают по окнам и машинамА голубей за что? Мужчина стрелял из окна из-за курлыканья птицПодросток выпал из окна многоэтажки в Старом Осколе
#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Пластиковые окна#Окна#Белгород#Восстановление#Балконы#Генподрядные организации#Деревянные рамы
Подпишитесь
Накопилось много претензий: Гладков объявил об отставке главы района
Сегодня, 08:04
Откажем в помощи в случае прилёта: владельцам авторынков поставили условие
Сегодня, 06:55
Что будет с фестивалями «Река в цвету» и «Белгородское лето»?
Сегодня, 11:57
В «Агро-Белогорье» обновили совет директоров: в него вошёл «независимый меценат»
Сегодня, 12:47
«Красная Минерва» могла стать причиной жёлтого неба и ржавого дождя в Белгороде
Сегодня, 10:20
Стало известно, кто отремонтирует дорогостоящую сцену на Везёлке в Белгороде
Сегодня, 09:17
"