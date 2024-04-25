Что делать, если работы не по профилю? Кто вставляет выбитые окна в домах белгородцев

Спустя сутки с белгородкой вновь связался оператор фирмы, которая занимается только пластиковыми окнами, и согласовал дату прихода мастеров. В назначенный день для замены окон прибыли два мастера. Когда они зашли на балкон, их удивлению не было предела, поскольку, с их слов, никто не предупредил, что вставлять окна нужно в деревянные рамы, а не пластиковые. В итоге мастерам всё же удалось поменять пострадавшие окна.