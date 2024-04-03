А голубей за что? Мужчина стрелял из окна из-за курлыканья птиц

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Мужчина в микрорайоне Жукова в Старом Осколе стрелял из пистолета, выглянув в окно. Нарушителя задержали — им оказался 49-летний житель Москвы, который приехал в Белгородскую область в конце 2023 года на заработки.
Стрелять он начал из-за того, что его раздражало курлыканье голубей за окном. Поэтому он купил пневматический пистолет в торговом центре и совершил несколько выстрелов в попытке отпугнуть птиц.
Полиция изъяла оружие у мужчины. Против москвича составили административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Данное нарушение предусматривает административный арест на 15 суток. Дело уже передано в суд.
Раннее сообщалось, что соседи вызывали полицию, но нарушитель не открыл дверь.