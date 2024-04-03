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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Голубь

А голубей за что? Мужчина стрелял из окна из-за курлыканья птиц

3 апреля 2024, 14:08
Фото: 1MI
Голубь

В Старом Осколе задержали стрелявшего из окна мужчину

Стрелявшим оказался 49-летний москвич, который приехал в прошлом году в Белгородскую область на заработки. По его словам, за пистолет его заставило взяться курлыканье голубей, сообщает УМВД России по Белгородской области

Мужчина в микрорайоне Жукова в Старом Осколе стрелял из пистолета, выглянув в окно. Нарушителя задержали — им оказался 49-летний житель Москвы, который приехал в Белгородскую область в конце 2023 года на заработки.

Стрелять он начал из-за того, что его раздражало курлыканье голубей за окном. Поэтому он купил пневматический пистолет в торговом центре и совершил несколько выстрелов в попытке отпугнуть птиц.

Полиция изъяла оружие у мужчины. Против москвича составили административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Данное нарушение предусматривает административный арест на 15 суток. Дело уже передано в суд.

Раннее сообщалось, что соседи вызывали полицию, но нарушитель не открыл дверь.

Показания задержанного
Видео: УМВД России по Белгородской области
Белгородец с пистолетом в руке перепугал целый район
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