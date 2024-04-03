А голубей за что? Мужчина стрелял из окна из-за курлыканья птиц

В Старом Осколе задержали стрелявшего из окна мужчину

Стрелявшим оказался 49-летний москвич, который приехал в прошлом году в Белгородскую область на заработки. По его словам, за пистолет его заставило взяться курлыканье голубей, сообщает УМВД России по Белгородской области

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