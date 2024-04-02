Подросток выпал из окна многоэтажки в Старом Осколе

1 апреля Telegram-каналы Старого Оскола сообщили, что в микрорайоне Северный, 9 16-летний парень выпал из окна седьмого этажа. Молодой человек скончался на месте.



Как сообщили Бел.Ру в Следкоме, работу по факту инцидента уже начали. Процессуальная проверка была назначена «незамедлительно», тело отравили на судебно-медицинскую экспертизу.



