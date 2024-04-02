Подросток выпал из окна многоэтажки в Старом Осколе

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
1 апреля Telegram-каналы Старого Оскола сообщили, что в микрорайоне Северный, 9 16-летний парень выпал из окна седьмого этажа. Молодой человек скончался на месте.
Как сообщили Бел.Ру в Следкоме, работу по факту инцидента уже начали. Процессуальная проверка была назначена «незамедлительно», тело отравили на судебно-медицинскую экспертизу.
«Следственный отдел по городу Старый Оскол вчера незамедлительно организовал процессуальную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются все обстоятельства», — сообщили Бел.Ру в региональном Следственном комитете.
Напомним, что в прошлом году в Белгороде из окна выпал 49-летний мужчина. Он погиб.