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Подросток выпал из окна многоэтажки в Старом Осколе

Подросток выпал из окна многоэтажки в Старом Осколе

2 апреля 2024, 09:51
Фото: 1MI
Инцидент произошёл 1 апреля в микрорайоне Северный, 9. Подробности смерти 16-летнего парня устанавливаются, рассказали Бел.Ру в Следкоме.

1 апреля Telegram-каналы Старого Оскола сообщили, что в микрорайоне Северный, 9 16-летний парень выпал из окна седьмого этажа. Молодой человек скончался на месте.

Как сообщили Бел.Ру в Следкоме, работу по факту инцидента уже начали. Процессуальная проверка была назначена «незамедлительно», тело отравили на судебно-медицинскую экспертизу.

«Следственный отдел по городу Старый Оскол вчера незамедлительно организовал процессуальную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются все обстоятельства», — сообщили Бел.Ру в региональном Следственном комитете.

Напомним, что в прошлом году в Белгороде из окна выпал 49-летний мужчина. Он погиб.

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