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В Белгороде с опережением восстанавливают балконы, но отстают по окнам и машинам

В Белгороде с опережением восстанавливают балконы, но отстают по окнам и машинам

8 апреля 2024, 07:41
Фото: Bel.ru
Всего за прошедшую неделю повреждения получили 647 жилых объектов. На сегодняшний день необходимо вставить порядка 1200 окон и восстановить 2700 балконов. Подробнее рассказал мэр областного центра Валентин Демидов.

Как отметил градоначальник, за неделю от обстрелов ВСУ пострадали ещё 647 жилых объектов. Это 613 квартир и 34 дома. Также повреждения получили 519 окон и 846 балконов. Из плана в 1234 окна до 8 апреля восстановили 718. Также в прежний вид привели 1340 балконов.

Из невыполненных — 516 окон. К 280 нет доступа, 60 — повторное разрушение, 176 — не успели в сроки. При этом балконы восстанавливают с опережением графиков.

Сегодня-завтра подрядчики наверстают. Ответственные за сектора это проконтролируют. Всего осталось восстановить 1215 окон. Работы завершим до 15 апреля. Также в работе более 2700 балконов. Графики по всем подрядчикам выстроены до 26 апреля.
Вячеслав Гладков

Также пострадали кровли в 97 домах и 10 многоэтажках. За неделю более 1000 «квадратов» восстановили. Полностью привели в порядок 24 индивидуальных дома. В работе остаются 1158 авто. Из них 411 пострадали за прошлую неделю.

Я получаю информацию, что 300 окон не завершены. Это крайне неправильно. Значит, плохо выстроена система. Практически половина не выполнена. 10 апреля объём должен быть исполнен. Не нужно увеличение «хвоста».
Вячеслав Гладков
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