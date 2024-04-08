В Белгороде с опережением восстанавливают балконы, но отстают по окнам и машинам

Как отметил градоначальник, за неделю от обстрелов ВСУ пострадали ещё 647 жилых объектов. Это 613 квартир и 34 дома. Также повреждения получили 519 окон и 846 балконов. Из плана в 1234 окна до 8 апреля восстановили 718. Также в прежний вид привели 1340 балконов.