Итоги дня: ночные атаки ВСУ, Илья Авербух и массированная атака дронов

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Так в селе Дроновка Грайворонского горокруга ВСУ с помощью четырёх FPV-дронов атаковали гражданские автомобили. В результате полностью сгорели две машины, а также повреждения получила линия газоснабжения.
В Шебекинском горокруге от дрона ВСУ пострадал частный жилой дом — беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу частного дома. В результате детонации загорелась кровля, но было быстро ликвидировано пожарными.
Заслуженный мастер спорта Илья Авербух передал слова поддержки белгородцам. Спортсмен не раз бывал в Белгородской области и обещал с радостью приехать вновь:
«Я уверен, что всё будет хорошо. Мы с вами — вы с нами. Мы одна, самая лучшая страна. Мы пройдём всё вместе и обязательно приедем к вам».
Трагедия произошла в селе Шагаровка. Погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.
Одна девушка скончалась на месте от полученных травм до прибытия медиков. Отец семейства находится в больнице в тяжёлом состоянии, ему оказывают необходимую помощь, рядом находится его жена. У остальных членов семьи, закрытые черепно-мозговые травмы, а также открытые и закрытые раны.