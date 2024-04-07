Итоги дня: ночные атаки ВСУ, Илья Авербух и массированная атака дронов

Одна девушка скончалась на месте от полученных травм до прибытия медиков. Отец семейства находится в больнице в тяжёлом состоянии, ему оказывают необходимую помощь, рядом находится его жена. У остальных членов семьи, закрытые черепно-мозговые травмы, а также открытые и закрытые раны.