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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Итоги дня: ночные атаки ВСУ, Илья Авербух и массированная атака дронов

Итоги дня: ночные атаки ВСУ, Илья Авербух и массированная атака дронов

7 апреля 2024, 15:29
Фото: 1MI
На Белгородскую область продолжаются массированные атаки БПЛА, известный фигурист выразил слова поддержки белгородцам, а ВСУ атакует приграничье даже ночью. Итоги прошедшего дня.

Под ночные атаки беспилотников ВСУ попали Шебекинский и Грайворонский округа

Так в селе Дроновка Грайворонского горокруга ВСУ с помощью четырёх FPV-дронов атаковали гражданские автомобили. В результате полностью сгорели две машины, а также повреждения получила линия газоснабжения.

В Шебекинском горокруге от дрона ВСУ пострадал частный жилой дом — беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу частного дома. В результате детонации загорелась кровля, но было быстро ликвидировано пожарными.

Четыре дрона-камикадзе ВСУ сожгли два автомобиля в Грайворонском округе
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Илья Авербух обратился к белгородцам со словами поддержки

Заслуженный мастер спорта Илья Авербух передал слова поддержки белгородцам. Спортсмен не раз бывал в Белгородской области и обещал с радостью приехать вновь:

«Я уверен, что всё будет хорошо. Мы с вами — вы с нами. Мы одна, самая лучшая страна. Мы пройдём всё вместе и обязательно приедем к вам».
Известный российский фигурист обратился к белгородцам со словами поддержки
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Осколки после отражения воздушной атаки ВСУ попали в автомобиль в котором находилась семья из шести человек

Трагедия произошла в селе Шагаровка. Погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Одна девушка скончалась на месте от полученных травм до прибытия медиков. Отец семейства находится в больнице в тяжёлом состоянии, ему оказывают необходимую помощь, рядом находится его жена. У остальных членов семьи, закрытые черепно-мозговые травмы, а также открытые и закрытые раны.

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