«Громаднейший объём работы». Гладков — о восстановлении Грайворонского горокруга

Глава региона отметил, что больше всего разрушений в Горьковском, Сподарюшино и Козинке. Есть разрушения и в самом Грайвороне. По каждому из муниципальных образований нужны отдельные пути работы, при этом снять рабочих с других объектов области пока нельзя.