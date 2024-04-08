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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

Архивное фото из Грайворонского горокруга

«Громаднейший объём работы». Гладков — о восстановлении Грайворонского горокруга

8 апреля 2024, 07:28
Фото: 1MI
Архивное фото из Грайворонского горокруга

Гладков поручил восстановить дома в Грайворонском горокруге до 1 октября

Губернатор Вячеслав Гладков во время оперсовещания с правительством Белгородской области рассказал, каким образом будут восстанавливать Грайворонский горокруг. Закончить всё должны до первых осенних дождей.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что общий «объём бедствия» по Грайворонскому горокругу власти примерно понимают — это «громаднейший объём работы». И начинать действовать нужно уже сейчас — с учётом всех нюансов.

«Грайворон — не Шебекино. Шебекино находится в достаточной близости от Белгородского района, там есть транспортная доступность для подрядных организаций. В Грайвороне этого нет. Вопрос: какими силами мы будем восстанавливать Грайворонский горокруг?» — спросил Гладков.

Глава региона отметил, что больше всего разрушений в Горьковском, Сподарюшино и Козинке. Есть разрушения и в самом Грайвороне. По каждому из муниципальных образований нужны отдельные пути работы, при этом снять рабочих с других объектов области пока нельзя.

«Мне нужен перечень подрядных организаций по восстановлению. Мы должны сформировать дополнительные строительные отряды, которые будут выполнять общий объём. Я предлагаю по каждому населённому пункту сформировать отдельного заказчика, и в рамках действующего законодательства мы будем заключать договоры подрядов и субподрядов, определять сроки восстановления, которые прописывают в контрактах, с учётом штрафных санкций», — сказал Гладков.

Гладков заявил, что прошлогодняя схема по восстановлению Шебекино не показала себя эффективной, когда сначала восстанавливались окна, затем — всё остальное по нарастающей. В случае с Грайвороном, считает губернатор, восстанавливать нужно всё сразу в полном объёме. Предварительный срок окончания работ — до 1 октября и первых осенних дождей.

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#Белгородская область#Шебекино#Контракты#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Восстановление#Строительные отряды#Заказчик#Разрушения#Артем Черненко
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