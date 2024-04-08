«Громаднейший объём работы». Гладков — о восстановлении Грайворонского горокруга

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что общий «объём бедствия» по Грайворонскому горокругу власти примерно понимают — это «громаднейший объём работы». И начинать действовать нужно уже сейчас — с учётом всех нюансов.
«Грайворон — не Шебекино. Шебекино находится в достаточной близости от Белгородского района, там есть транспортная доступность для подрядных организаций. В Грайвороне этого нет. Вопрос: какими силами мы будем восстанавливать Грайворонский горокруг?» — спросил Гладков.
Глава региона отметил, что больше всего разрушений в Горьковском, Сподарюшино и Козинке. Есть разрушения и в самом Грайвороне. По каждому из муниципальных образований нужны отдельные пути работы, при этом снять рабочих с других объектов области пока нельзя.
«Мне нужен перечень подрядных организаций по восстановлению. Мы должны сформировать дополнительные строительные отряды, которые будут выполнять общий объём. Я предлагаю по каждому населённому пункту сформировать отдельного заказчика, и в рамках действующего законодательства мы будем заключать договоры подрядов и субподрядов, определять сроки восстановления, которые прописывают в контрактах, с учётом штрафных санкций», — сказал Гладков.
Гладков заявил, что прошлогодняя схема по восстановлению Шебекино не показала себя эффективной, когда сначала восстанавливались окна, затем — всё остальное по нарастающей. В случае с Грайвороном, считает губернатор, восстанавливать нужно всё сразу в полном объёме. Предварительный срок окончания работ — до 1 октября и первых осенних дождей.