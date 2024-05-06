«Угроза их жизни большая». Гладков — о возвращении 2 тысяч белгородских детей

«Не устанем повторять и работать с родителями. Сегодняшнее утро ещё раз показало, что нахождение детей за пределами региона в мае — вынужденная мера. Мера, которая позволяет обеспечить то, что дети остаются живыми. Безусловно, мы выполним требования родителей: уже более 2 тыс. детей возвращаются. Но мы должны чётко отдавать отчёт, что они в летний период сидеть дома не будут. Они будут на улице. Угроза их жизни и здоровья очень большая. И об этом нужно каждый день говорить с родителями», — Вячеслав Гладков.