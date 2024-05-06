«Угроза их жизни большая». Гладков — о возвращении 2 тысяч белгородских детей

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Губернатор Вячеслав Гладков поручил своему заму Андрею Милёхину взять на контроль общение с родителями, чьи дети находятся сейчас за пределами региона. Особенно это касается семей, проживающих на близко расположенных к границе участках.
«Не устанем повторять и работать с родителями. Сегодняшнее утро ещё раз показало, что нахождение детей за пределами региона в мае — вынужденная мера. Мера, которая позволяет обеспечить то, что дети остаются живыми. Безусловно, мы выполним требования родителей: уже более 2 тыс. детей возвращаются. Но мы должны чётко отдавать отчёт, что они в летний период сидеть дома не будут. Они будут на улице. Угроза их жизни и здоровья очень большая. И об этом нужно каждый день говорить с родителями», — Вячеслав Гладков.
Напомним, что сегодня утром ВСУ атаковали дроном автобус, перевозивший сотрудников «Агро-Белогорья». Погибли шесть человек.