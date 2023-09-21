В Белгороде эвакуировали «Мега Гринн»: что случилось

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
21 сентября в областном центре эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Мега Гринн».
«Белгород-медиа» пишет, что в здании «Мега Гринна» прозвучал сигнал о ЧС. Посетителей вывели на улицу.
В мэрии Белгорода уточнили, что пожарная сигнализация сработала из-за подгорания масла в одном из кафе на четвёртом этаже.
Напомним, что на этой неделе эвакуировали школу в Строителе. Образовательное учреждение получило сообщение о минировании. Однако угроза в итоге не подтвердилась.
В конце августа эвакуировать пришлось гипермаркет «Лента» и «Сити Молл». Взрывных устройств в зданиях в итоге не обнаружили.