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Published Сегодня, 10:43

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Эвакуация "Мега Гринн" в Белгороде

В Белгороде эвакуировали «Мега Гринн»: что случилось

21 сентября 2023, 10:43
Фото: "Радар Белгород"
Эвакуация "Мега Гринн" в Белгороде

«Мега Гринн» в Белгороде эвакуировали из-за подгорания масла в кафе

В здании прозвучал сигнал о ЧС. В Сети появились фото с места событий. Комментарий о том, что произошло, дали в мэрии.

21 сентября в областном центре эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Мега Гринн».

«Белгород-медиа» пишет, что в здании «Мега Гринна» прозвучал сигнал о ЧС. Посетителей вывели на улицу.

В мэрии Белгорода уточнили, что пожарная сигнализация сработала из-за подгорания масла в одном из кафе на четвёртом этаже.

Напомним, что на этой неделе эвакуировали школу в Строителе. Образовательное учреждение получило сообщение о минировании. Однако угроза в итоге не подтвердилась.

В конце августа эвакуировать пришлось гипермаркет «Лента» и «Сити Молл». Взрывных устройств в зданиях в итоге не обнаружили.

Эвакуация "Мега Гринн" в Белгороде Эвакуация "Мега Гринн" в Белгороде
Эвакуация "Мега Гринн" в Белгороде Эвакуация "Мега Гринн" в Белгороде
Эвакуация "Мега Гринн" в Белгороде
Фото: "Радар Белгород"
Учащихся одной из белгородских школ эвакуировали: что произошло
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