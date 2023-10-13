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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Полиция около школы №8 в Старом Осколе

В Белгородской области силовики проверяют школу

13 октября 2023, 11:46
Фото: «9 Канал»
Полиция около школы №8 в Старом Осколе
Скопление машин заметили около школы №8. Как оказалось, в диспетчерскую службу поступил звонок о потенциальной опасности. Город при этом не уточнялся, так что проводится проверка всех общеобразовательных учреждений под этим номером, сообщает «9 Канал».
Сюжет
Школы

Около школы №8 в Старом Осколе заметили скопление автомобилей спецслужб. Это произошло около 13:40. На тот момент причины не сообщались.

В скором времени стало известно, что в Единую диспетчерскую службу поступил звонок о потенциальной опасности в школе №8. При этом конкретный город не уточнялся. Спецслужбы проверяют все учебные заведения под указанным номером. О какого рода опасности идёт речь, не уточняется.

Ранее учеников школы №2 в Строителе эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании. Учащихся вывели из школы и перевели в безопасное место. На месте происшествия работали оперативные службы. Как выяснилось, сигнал о взрывном устройстве был ложным.

До этого в Белгороде эвакуировали «Сити Молл». Неизвестный мужчина сообщил, что торговый комплекс якобы заминирован. Информация не подтвердилась.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Школы#Новости Старого Оскола#Опасность#Наталья Корявых#Сообщение
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