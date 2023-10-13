В Белгородской области силовики проверяют школу

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Около школы №8 в Старом Осколе заметили скопление автомобилей спецслужб. Это произошло около 13:40. На тот момент причины не сообщались.
В скором времени стало известно, что в Единую диспетчерскую службу поступил звонок о потенциальной опасности в школе №8. При этом конкретный город не уточнялся. Спецслужбы проверяют все учебные заведения под указанным номером. О какого рода опасности идёт речь, не уточняется.
Ранее учеников школы №2 в Строителе эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании. Учащихся вывели из школы и перевели в безопасное место. На месте происшествия работали оперативные службы. Как выяснилось, сигнал о взрывном устройстве был ложным.
До этого в Белгороде эвакуировали «Сити Молл». Неизвестный мужчина сообщил, что торговый комплекс якобы заминирован. Информация не подтвердилась.