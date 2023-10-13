В Белгородской области силовики проверяют школу

В скором времени стало известно, что в Единую диспетчерскую службу поступил звонок о потенциальной опасности в школе №8. При этом конкретный город не уточнялся. Спецслужбы проверяют все учебные заведения под указанным номером. О какого рода опасности идёт речь, не уточняется.