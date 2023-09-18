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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 12:36

Эвакуация

Учащихся одной из белгородских школ эвакуировали: что произошло

18 сентября 2023, 12:34
Фото: 1MI
Эвакуация

Учеников школы под Белгородом эвакуировали

Оперативные службы выяснили, что сигнал о минировании был ложным, поэтому уже в 14:00 ученики вернулись к занятиям. О произошедшем сообщает «Фонарь».

Учеников школы №2 в Строителе эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом «Фонарь» узнал в администрации.

После сигнала учеников вывели из школы и перевели в безопасное место — им стал парк роз. На месте работали оперативные службы. Выяснилось, что сообщение о минировании было ложным.

Уже в 14:00 ученики вернулись в школы и возобновили занятия.

Напомним, что 17 августа поступали сообщения о минировании «Сити Молла» и гипермаркета «Лента». В обоих случаях спецслужбы не обнаружили в зданиях взрывные устройства.

В Белгороде эвакуировали «Сити Молл» из-за звонка о минировании
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