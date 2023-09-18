Учащихся одной из белгородских школ эвакуировали: что произошло

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Учеников школы №2 в Строителе эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом «Фонарь» узнал в администрации.
После сигнала учеников вывели из школы и перевели в безопасное место — им стал парк роз. На месте работали оперативные службы. Выяснилось, что сообщение о минировании было ложным.
Уже в 14:00 ученики вернулись в школы и возобновили занятия.
Напомним, что 17 августа поступали сообщения о минировании «Сити Молла» и гипермаркета «Лента». В обоих случаях спецслужбы не обнаружили в зданиях взрывные устройства.