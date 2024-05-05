Мотоциклист погиб в ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
4 мая в 19:10 на 33-ем километре дороги «Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки» 45-летний водитель за рулём мотоцикла Racer Panther 300 не уступил дорогу, поворачивая налево, из-за чего столкнулся с ехавшим по встречке автомобилем Nissan Almera под управлением 34-летнего водителя.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. 37-летняя пассажирка Nissan получила телесные повреждения.
Напомним, что 3 апреля в 22 часа в регионе произошло ещё одно смертельное ДТП с мотоциклистом. В результате аварии водитель мотоцикла скончался в больнице из-за повреждений. Его 17-летний пассажир получил несколько травм.