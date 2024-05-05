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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 10:47

Мотоциклист погиб в ДТП в Белгородской области

Мотоциклист погиб в ДТП в Белгородской области

5 мая 2024, 09:04
Фото: пресс-служба УГИБДД по Белгородской области
В результате столкновения с «Ниссаном» водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Произошло ДТП на 33-ем километре дороги «Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки», сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
Сюжет
ДТП

4 мая в 19:10 на 33-ем километре дороги «Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки» 45-летний водитель за рулём мотоцикла Racer Panther 300 не уступил дорогу, поворачивая налево, из-за чего столкнулся с ехавшим по встречке автомобилем Nissan Almera под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. 37-летняя пассажирка Nissan получила телесные повреждения.

Напомним, что 3 апреля в 22 часа в регионе произошло ещё одно смертельное ДТП с мотоциклистом. В результате аварии водитель мотоцикла скончался в больнице из-за повреждений. Его 17-летний пассажир получил несколько травм.

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#Артем Черненко#Белгородская область#ДТП#Авария#Ровеньки#Валуйки#Мотоцикл#Мотоциклист#Ниссан#Белгород
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