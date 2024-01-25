Белгородцы вспоминают погибших лётчиков, а «Русагро» спорит с «Агро-Белогорьем»

25 января стало известно, что бизнесмен Владимир Зотов и гендиректор в агрохолдинге ООО «ГК „Агро-Белогорье“» Лариса Ковалёва не явились на закрытие сделки с «Русагро». Об этом рассказал источник «Абирега». В декабре прошлого года арбитражный суд наложил арест на доли Зотова и Ковалёвой в белгородской компании по иску «Русагро».