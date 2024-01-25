Белгородцы вспоминают погибших лётчиков, а «Русагро» спорит с «Агро-Белогорьем»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгородской области появился стихийный мемориал. Люди несут цветы в память о погибших накануне лётчиках. 24 января в Корочанском районе рядом с селом Яблоново рухнул военный самолёт Ил-76. Пилотам удалось увести судно подальше от населённого пункта, поэтому мирные жители не пострадали, разрушений нет.
Сегодня, 25 января, губернатор Вячеслав Гладков, выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа. По словам губернатора, благодаря профессиональным и самоотверженным действиям лётчиков самолёт не упал в черте села Яблоново. Этот поступок Гладков назвал подвигом.
Стали известны имена погибших военнослужащих. Командиром самолёта был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Его помощником был Вадим Чмирев, штурманом — Алексей Высокин, бортинженером — Андрей Пилуев, борттехником — Сергей Житенев, бортрадистом — Игорь Саблинский. Все они ранее служили в Оренбурге.
Кроме того, в Кремле прокомментировали случившуюся катастрофу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о поручениях Владимира Путина по поводу трагедии говорить ещё рано.
Белгородские университеты наконец определились с тем, как будут учиться их студенты. Полный дистант в итоге выбрали не все.
25 января в БГТУ им. Шухова сообщили, что с 29 января в вузе действует смешанный формат обучения. Это значит, что учащиеся смогут как посещать учебное заведение, так и оставаться дома на дистанте.
Преподавательский состав продолжит вести занятия согласно расписанию. Студентам же, которые решат остаться на дистанционном обучении, придётся оформить индивидуальный график. Обо всех изменениях будут сообщать дополнительно.
Аналогичную форму обучения ранее выбрали в НИУ «БелГУ». Белгородский госуниверситет обеспечит возможность проведения очных занятий. Однако студенты имеют право оформить индивидуальный график и подключаться к лекциям онлайн.
В БГИИКе и БУКЭПе решили сохранить дистанционное обучение как минимум на месяц. Так же поступили в аграрном университете, но только для студентов СПО. У бакалавриата онлайн-занятия будут до 26 января.
25 января стало известно, что бизнесмен Владимир Зотов и гендиректор в агрохолдинге ООО «ГК „Агро-Белогорье“» Лариса Ковалёва не явились на закрытие сделки с «Русагро». Об этом рассказал источник «Абирега». В декабре прошлого года арбитражный суд наложил арест на доли Зотова и Ковалёвой в белгородской компании по иску «Русагро».
Последняя требовала обязать Зотова и Ковалёву заключить с ней договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав участников юрлица. Суд требования по обеспечению иска удовлетворил.
Очередное судебное заседание назначено на 22 февраля.
Тем временем Владимиру Зотову запретили выезжать за пределы России. Предприниматель, как сообщается, пытается отменить исполнительное производство. Он считает, что постановление приставов незаконное. Заявление Зотова пока оставили без движения из-за нарушений. Предоставить все необходимые документы он сможет до 16 февраля.