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Владимир Зотов

Белгородскому бизнесмену Владимиру Зотову запретили выезд за пределы России

25 января 2024, 09:48
Фото: vk.com/vf_zotov
Владимир Зотов
Выезд из страны временного ограничили по исполнительному производству. Зотов пытается оспорить решение. Документы появились на сайте арбитражного суда.

Владимир Зотов пытается отменить исполнительное производство. По нему бизнесмену запретили выезд за пределы страны.

Согласно документам, Зотов обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к региональному УФССП, заместителю начальника отделения — заместителю старшего судебного пристава области. Бизнесмен требует признать незаконным постановление приставов.

Рассмотрев заявление, суд посчитал, что оно подано с нарушениями. Заявление оставили без движения. До 16 февраля истцу предложили предоставить все необходимые документы.

Напомним, что ранее суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье» по иску компании «Русагро». Решение пытались обжаловать. Судья рассмотрела апелляционную жалобу и определила вернуть её обратно.

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