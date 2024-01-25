Белгородскому бизнесмену Владимиру Зотову запретили выезд за пределы России

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Владимир Зотов пытается отменить исполнительное производство. По нему бизнесмену запретили выезд за пределы страны.
Согласно документам, Зотов обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к региональному УФССП, заместителю начальника отделения — заместителю старшего судебного пристава области. Бизнесмен требует признать незаконным постановление приставов.
Рассмотрев заявление, суд посчитал, что оно подано с нарушениями. Заявление оставили без движения. До 16 февраля истцу предложили предоставить все необходимые документы.
Напомним, что ранее суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье» по иску компании «Русагро». Решение пытались обжаловать. Судья рассмотрела апелляционную жалобу и определила вернуть её обратно.