Белгородскому бизнесмену Владимиру Зотову запретили выезд за пределы России

Напомним, что ранее суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье» по иску компании «Русагро». Решение пытались обжаловать. Судья рассмотрела апелляционную жалобу и определила вернуть её обратно.