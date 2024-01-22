Суд отклонил жалобу «Агро-Белогорья» на арест долей Зотова и Ковалёвой в компании

Судья Елена Коровушкина рассмотрела апелляционную жалобу ООО «ГК Агро-Белогорье» и определила вернуть её обратно. Компания Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой через суд хотела добиться отмены определения Арбитражного суда Белгородской области от 11 декабря 2023 года. Как утверждается в документах суда, определение об удовлетворении заявления ООО «Группа Компаний „Русагро““ о принятии мер по обеспечению иска „не подлежит обжалованию в суд апелляционной инстанции“.