Суд отклонил жалобу «Агро-Белогорья» на арест долей Зотова и Ковалёвой в компании

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
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Updated Сегодня, 04:26
Судья Елена Коровушкина рассмотрела апелляционную жалобу ООО «ГК Агро-Белогорье» и определила вернуть её обратно. Компания Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой через суд хотела добиться отмены определения Арбитражного суда Белгородской области от 11 декабря 2023 года. Как утверждается в документах суда, определение об удовлетворении заявления ООО «Группа Компаний „Русагро““ о принятии мер по обеспечению иска „не подлежит обжалованию в суд апелляционной инстанции“.
Напомним, что ранее по иску компании «Русагро» суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье». Также в перечень определительных мер вошли следующие требования:
Следующее заседание по делу назначено на 25 января 2024 года. Бел.Ру сообщало о том, что ГК «Русагро» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГК «Агро-Белогорье». Подробности пока неизвестны.
Группа компаний «Русагро» с 2019 года является совладельцем белгородского холдинга. При этом ГК не исключала, что может увеличить свою долю или даже выкупить «Агро-Белогорье» полностью.