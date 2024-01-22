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Суд отклонил жалобу «Агро-Белогорья» на арест долей Зотова и Ковалёвой в компании

Суд отклонил жалобу «Агро-Белогорья» на арест долей Зотова и Ковалёвой в компании

22 января 2024, 04:26
Фото: Midjourney
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежа вернул ГК «Агро-Белогорье» жалобу на определение по иску «Русагро». Ранее по этому иску на доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» наложили арест.
Сюжет
Суд

Судья Елена Коровушкина рассмотрела апелляционную жалобу ООО «ГК Агро-Белогорье» и определила вернуть её обратно. Компания Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой через суд хотела добиться отмены определения Арбитражного суда Белгородской области от 11 декабря 2023 года. Как утверждается в документах суда, определение об удовлетворении заявления ООО «Группа Компаний „Русагро““ о принятии мер по обеспечению иска „не подлежит обжалованию в суд апелляционной инстанции“.

Напомним, что ранее по иску компании «Русагро» суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье». Также в перечень определительных мер вошли следующие требования:

  • запретить белгородскому УФНС осуществлять регистрационные действия в отношении ООО «ГК Агро-Белогорье»
  • запретить Зотову и Ковалёвой использовать доли в УК ООО «ГК Агро-Белогорье» для принятия корпоративных решений

Следующее заседание по делу назначено на 25 января 2024 года. Бел.Ру сообщало о том, что ГК «Русагро» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГК «Агро-Белогорье». Подробности пока неизвестны.

Группа компаний «Русагро» с 2019 года является совладельцем белгородского холдинга. При этом ГК не исключала, что может увеличить свою долю или даже выкупить «Агро-Белогорье» полностью.

Теперь не только Зотов и Ковалёва: «Русагро» подало иск к ГК «Агро-Белогорье»
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#Общество#Белгородская область#Агро-Белогорье#Суд#Арбитраж#Арест#Русагро#Белгород#Артем Черненко#Доли
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