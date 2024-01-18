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«Русагро» обратилось в арбитражный суд с иском к ГК «Агро-Белогорье»

Теперь не только Зотов и Ковалёва: «Русагро» подало иск к ГК «Агро-Белогорье»

18 января 2024, 10:46
Фото: Midjourney

«Русагро» обратилось в арбитражный суд с иском к ГК «Агро-Белогорье»

В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции. Известно, что иск суд принял и назначил дату новой встречи.

ГК «Русагро» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГК «Агро-Белогорье». Подробностей по делу нет, но известно, что оно рассматривается в категории «Корпоративные споры».

Иск подали 15 января. Через два дня появилась информация, что заявление приняли к производству. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции. Следующее заседание назначили на 22 февраля.

Напомним, ранее депутат облдумы и бизнесмен Владимир Зотов рассказал о «конкуренции» с «Русагро» и участии компании в работе «Агро-Белогорья». По иску «Русагро» на доли Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой в ООО ГК «Агро-Белогорье» наложили арест.

Группа компаний «Русагро» с 2019 года является совладельцем белгородского холдинга. При этом ГК не исключала, что может увеличить свою долю или даже выкупить «Агро-Белогорье» полностью.

Зотов ответил на вопрос о роли «Русагро» для компании «Агро-Белогорье»
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