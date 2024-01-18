Теперь не только Зотов и Ковалёва: «Русагро» подало иск к ГК «Агро-Белогорье»

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
ГК «Русагро» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГК «Агро-Белогорье». Подробностей по делу нет, но известно, что оно рассматривается в категории «Корпоративные споры».
Иск подали 15 января. Через два дня появилась информация, что заявление приняли к производству. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции. Следующее заседание назначили на 22 февраля.
Напомним, ранее депутат облдумы и бизнесмен Владимир Зотов рассказал о «конкуренции» с «Русагро» и участии компании в работе «Агро-Белогорья». По иску «Русагро» на доли Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой в ООО ГК «Агро-Белогорье» наложили арест.
Группа компаний «Русагро» с 2019 года является совладельцем белгородского холдинга. При этом ГК не исключала, что может увеличить свою долю или даже выкупить «Агро-Белогорье» полностью.