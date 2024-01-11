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Владимир Зотов

Зотов ответил на вопрос о роли «Русагро» для компании «Агро-Белогорье»

11 января 2024, 08:29
Фото: vk.com/vf_zotov
Владимир Зотов

Зотов рассказал о «конкуренции» «Русагро» и «Агро-Белогорья»

Депутат областной думы и предприниматель Владимир Зотов сообщил об участии компании «Русагро» в ГК «Агро-Белогорье» и рассказал о «конкуренции» организаций. На этот счёт бизнесмен не переживает. Подробности он рассказал в интервью «АгроИнвестору».

Депутат белгородской облдумы и предприниматель Владимир Зотов рассказал о «конкуренции» с «Русагро» и участии компании в деятельности «Агро-Белогорья». Беспокойства на этот счёт у бизнесмена нет.

Журналисты поинтересовались у Зотова, что дал «Агро-Белогорью» приход инвестора в лице «Русагро». Дело в том, что группа компании с 2019 года является совладельцем белгородского холдинга. При этом ГК не исключала, что может увеличить свою долю или даже выкупить «Агро-Белогорье» полностью.

Как пояснил Зотов, бывший акционер белгородского холдинга Александр Соловьёв в 2019 году продал свой пакет акций группе «Русагро». Однако он не принимал фактического участия в руководстве компании. Аналогично и с «Русагро». Компания только является дольщиком и получает дивиденды, но уже пять лет никак не участвует в инвестировании проектов.

Также у предпринимателя спросили, не переживает ли он, что «Русагро» в качестве конкурента будет перенимать инновационные разработки и внедрять их у себя раньше. По словам Владимира Зотова, он не против, чтобы этими разработками пользовались.

«У нас есть разработки, которыми мы сами рады были бы поделиться или запатентовать и продавать — пожалуйста, пользуйтесь. И для „Русагро“ это не новость, и для других игроков рынка тоже. У нас секретов и тайн нет, мы открыты», — пояснил бизнесмен.

Ранее ходили слухи, что Владимир Зотов якобы продал свою долю в «Агро-Белогорье», однако в компании эту информацию опровергли. Возможной причиной появления слухов стало наложение ареста на доли Зотова и Ларисы Ковалёвой в «Агро-Белогорье» по иску «Русагро». Суд требования удовлетворил, но решение могло быть обжаловано. Следующее заседание назначено на 25 января.

В «Агро-Белогорье» официально опровергли слухи о продаже доли Зотова
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#Белгородская область#Экономика#Агро-Белогорье#Бизнес#Русагро#Владимир зотов#Белгород#Наталья Корявых
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