Зотов ответил на вопрос о роли «Русагро» для компании «Агро-Белогорье»

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Депутат белгородской облдумы и предприниматель Владимир Зотов рассказал о «конкуренции» с «Русагро» и участии компании в деятельности «Агро-Белогорья». Беспокойства на этот счёт у бизнесмена нет.
Журналисты поинтересовались у Зотова, что дал «Агро-Белогорью» приход инвестора в лице «Русагро». Дело в том, что группа компании с 2019 года является совладельцем белгородского холдинга. При этом ГК не исключала, что может увеличить свою долю или даже выкупить «Агро-Белогорье» полностью.
Как пояснил Зотов, бывший акционер белгородского холдинга Александр Соловьёв в 2019 году продал свой пакет акций группе «Русагро». Однако он не принимал фактического участия в руководстве компании. Аналогично и с «Русагро». Компания только является дольщиком и получает дивиденды, но уже пять лет никак не участвует в инвестировании проектов.
Также у предпринимателя спросили, не переживает ли он, что «Русагро» в качестве конкурента будет перенимать инновационные разработки и внедрять их у себя раньше. По словам Владимира Зотова, он не против, чтобы этими разработками пользовались.
«У нас есть разработки, которыми мы сами рады были бы поделиться или запатентовать и продавать — пожалуйста, пользуйтесь. И для „Русагро“ это не новость, и для других игроков рынка тоже. У нас секретов и тайн нет, мы открыты», — пояснил бизнесмен.
Ранее ходили слухи, что Владимир Зотов якобы продал свою долю в «Агро-Белогорье», однако в компании эту информацию опровергли. Возможной причиной появления слухов стало наложение ареста на доли Зотова и Ларисы Ковалёвой в «Агро-Белогорье» по иску «Русагро». Суд требования удовлетворил, но решение могло быть обжаловано. Следующее заседание назначено на 25 января.