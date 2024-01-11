Зотов ответил на вопрос о роли «Русагро» для компании «Агро-Белогорье»

«У нас есть разработки, которыми мы сами рады были бы поделиться или запатентовать и продавать — пожалуйста, пользуйтесь. И для „Русагро“ это не новость, и для других игроков рынка тоже. У нас секретов и тайн нет, мы открыты», — пояснил бизнесмен.