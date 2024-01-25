Под Белгородом появился стихийный мемориал после крушения Ил-76

В белгородском селе Яблоново появился стихийный мемориал. Жители несут цветы и ставят лампадки у Вечного огня в память о лётчиках, погибших накануне в Корочанском районе. 24 января неподалёку от населённого пункта рухнул военный самолёт Ил-76. Лётчики смогли увести судно подальше от села, поэтому крушение произошло на поле.