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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Стихийный мемориал в Яблоново

Под Белгородом появился стихийный мемориал после крушения Ил-76

25 января 2024, 13:58
Фото: «Короча Наизнанку»
Стихийный мемориал в Яблоново

Белгородцы несут цветы в память о погибших лётчиках

В Корочанском районе жители несут цветы к Вечному огню в память о лётчиках, погибших накануне при крушении военного самолёта. На месте образовался стихийный мемориал. Фото опубликовал Telegram-канал «Короча Наизнанку».

В белгородском селе Яблоново появился стихийный мемориал. Жители несут цветы и ставят лампадки у Вечного огня в память о лётчиках, погибших накануне в Корочанском районе. 24 января неподалёку от населённого пункта рухнул военный самолёт Ил-76. Лётчики смогли увести судно подальше от села, поэтому крушение произошло на поле.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших лётчиков. По словам главы региона, экипаж ценою собственных жизней увёл подбитое воздушное судно от населённого пункта, чтобы мирные жители не пострадали. Их поступок он назвал подвигом.

Утром 25 января стали известны имена членов экипажа, погибших в катастрофе. В самолёте находились служившие в оренбургском военно-транспортном полку лётчики. Командиром самолёта был Станислав Беззубкин — уроженец Тамбова.

Стихийный мемориал в ЯблоновоСтихийный мемориал в Яблоново
Стихийный мемориал в ЯблоновоСтихийный мемориал в Яблоново
Стихийный мемориал в Яблоново
Фото: «Короча Наизнанку»
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