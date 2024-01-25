«Они совершили подвиг»: Гладков выразил соболезнования семьям погибших лётчиков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал крушение самолёта, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Бойцов везли на обмен, о котором заранее договорились с украинской стороной. Однако Ил-76 сбили — все находившиеся на борту, включая экипаж и сопровождавших, погибли.