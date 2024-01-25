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Гладков выразил соболезнования семьям погибшего экипажа Ил-76

«Они совершили подвиг»: Гладков выразил соболезнования семьям погибших лётчиков

25 января 2024, 08:58
Фото: 1MI

Гладков выразил соболезнования семьям погибшего экипажа Ил-76

Глава региона прокомментировал случившуюся в Корочанском районе катастрофу и выразил соболезнования семьям погибших российских военнослужащих. Он отметил, что лётчики ценой собственных жизней увели падающий самолёт от села Яблоново в поле.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал крушение самолёта, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Бойцов везли на обмен, о котором заранее договорились с украинской стороной. Однако Ил-76 сбили — все находившиеся на борту, включая экипаж и сопровождавших, погибли.

Глава региона отметил подвиг военнослужащих ВС РФ. Лётчики в последний момент сумели увести падающий самолёт от населённого пункта в поле.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям лётчиков самолёт не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увёл подбитое воздушное судно от населённого пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах!
Вячеслав Гладков

Губернатор выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при выполнении долга.

Ранее стали известны имена членов экипажа.

«Они герои»: названы имена погибших под Белгородом членов экипажа военного самолёта
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