«Они совершили подвиг»: Гладков выразил соболезнования семьям погибших лётчиков

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал крушение самолёта, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Бойцов везли на обмен, о котором заранее договорились с украинской стороной. Однако Ил-76 сбили — все находившиеся на борту, включая экипаж и сопровождавших, погибли.
Глава региона отметил подвиг военнослужащих ВС РФ. Лётчики в последний момент сумели увести падающий самолёт от населённого пункта в поле.
Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям лётчиков самолёт не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увёл подбитое воздушное судно от населённого пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах!
Вячеслав Гладков
Губернатор выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при выполнении долга.
Ранее стали известны имена членов экипажа.