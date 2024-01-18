Белгородцы боятся идти на работу из-за взрывов, а участника банды отправили в СИЗО

В региональном следственном комитете рассказали подробности случившегося 8 января избиения двух прохожих. Пьяные 19-летний и 17-летний члены банды в вечернее время рядом с одним из магазинов Белгорода «срезались» с двумя прохожими. Между ними завязался спор, в ходе которого несовершеннолетний парень начал избивать одного из незнакомцев и говорить ему фразы, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности.