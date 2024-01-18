Белгородцы боятся идти на работу из-за взрывов, а участника банды отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Рано утром 18 января в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО — сбито десять украинских ракет. В городе объявляли ракетную опасность и включали сирену.
В результате происшествия пострадала женщина — у неё осколочное ранение правого коленного сустава. Бригада скорой помощи отвезла её на лечение в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме этого, стало известно о полученных в ходе обстрела повреждениях. В Мясоедово пострадали два частных домовладения. В первом выбило окна, а во дворе второго дома разрушен гараж. Также повреждения зафиксировали на линиях газо- и электроснабжения.
Позже в этот же день стало известно об обстреле села Терезовка Шебекинского городского округа. Разрушения выявили в двух частных домах: в них выбиты окна, посечены фасады. В одном из гаражей пробило крышу. Из мирных жителей никто не пострадал.
Белгородцы в соцсетях тем временем вернулись к вопросу, что делать с работой, когда нужно идти, а в этот момент слышны взрывы и воет сирена. Ответ накануне дал губернатор Вячеслав Гладков, но не все работодатели, судя по всему, готовы к нему прислушаться.
В региональном следственном комитете рассказали подробности случившегося 8 января избиения двух прохожих. Пьяные 19-летний и 17-летний члены банды в вечернее время рядом с одним из магазинов Белгорода «срезались» с двумя прохожими. Между ними завязался спор, в ходе которого несовершеннолетний парень начал избивать одного из незнакомцев и говорить ему фразы, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности.
Совершеннолетний член банды в этот момент начал избивать второго прохожего. Позже к злоумышленнику присоединился его подельник.
Органы следствия предъявили обвинение 17-летнему подростку в покушении на убийство двух и более человек, совершённом группой, а также в возбуждении ненависти по признакам национальности. 19-летнему парню также предъявили обвинения в покушении на убийство: его уже заключили под стражу.
Суд рассмотрит ходатайство об избрании аналогичной меры наказания 17-летнему обвиняемому.
На сегодняшний день участников банды, избивавшей белгородцев и публиковавшей соответствующие видеозаписи в Сети, задержали.
ГК «Русагро» подала иск против ГК «Агро-Белогорье» в Арбитражный суд Белгородской области. Подробности пока неизвестны. Ясно только то, что дело относится к категории «уорпоративные споры».
Иск подали 15 января, и уже через два дня объявили, что заявление приняли к производству. В настоящий момент суд первой инстанции начал рассматривать дело. Следующее заседание состоится 22 февраля.
Ранее депутат облдумы и бизнесмен Владимир Зотов говорил о своём отношении к так называемой конкуренции с «Русагро», а также об участии компании в работе «Агро-Белогорья». По его словам, он ни о чём не переживал.