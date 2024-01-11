Белгородцы продолжают покидать город, а в магазинах хотят сократить рабочее время

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Из-за неспокойной оперативной обстановки некоторые жители Белгорода уезжают в безопасные места. С этим им помогают в том числе областное правительство и команда журналистки Ксении Собчак.
В начале января Собчак предложила свою помощь в переселении жителей в не приграничные регионы. Свой вклад в оказание помощи внесли и неравнодушные россияне.
По словам Собчак, с начала года обработано более 500 заявок, переселить удалось уже 12 семей — их отвезли в Подмосковье и Москву, Воронеж, Рязань, Краснодар. В первую очередь стараются помочь многодетным, матерям-одиночкам, людям с особенностями по здоровью.
Некоторые белгородцы перебираются в ПВР в регионе. Например, в санатории Губкинского округа и Корочанского района. На данный момент в ПВР двух муниципалитетов находятся 142 человека. Их разместили в комнатах с санузлом, холодильником, чайником и телевизором. Белгородцев кормят три раза в день, устраивают экскурсии и водят по музеям.
Детям два раза в день показывают анимационные программы и проводят мастер-классы, а желающих ребят устроили в школы Губкина. Кроме этого, пенсионерам предложили бесплатные путёвки в реабилитационное отделение Комплексного центра социального облуживания населения.
Владимир Зотов, предприниматель и депутат белгородской облдумы, поделился своим мнением о ситуации с участием компании «Русагро» в деятельности «Агро-Белогорья». Он заявил, что не беспокоится по поводу «конкуренции».
Журналисты поинтересовались, что для «Агро-Белогорья» принесло участие инвестора в виде «Русагро». Зотов пояснил, что компания является только дольщиком и в инвестировании проектов не участвует.
Ранее появились слухи о том, что Зотов продал свою долю в «Агро-Белогорье», однако эта информация была опровергнута компанией.
Региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко сообщил о подготовленном проекте решения оперштаба о сокращении времени работы некоторых предприятий вплоть до конца января. Предполагается, что организации торговли будут работать до 20:00.
Чиновник отметил, что данные ограничения ввели для снижения количества людей в торговых объектах, чтобы избежать террористической угрозы для посетителей. Работодатели отдельных небольших торговых объектов могут по собственному решению сократить время работы.
Напомним, что в начале января работать прекращали три крупных торговых центра города — «РИО», «Сити Молл» и «Мега Гринн». Позже они возобновили свою работу, однако 9 января сообщили об изменении расписания работы торговых центров.