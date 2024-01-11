Белгородцы продолжают покидать город, а в магазинах хотят сократить рабочее время

Белгородцы узнали о проекте решения оперштаба о сокращении времени работы некоторых предприятий до конца января. В это же время горожане продолжают уезжать из города: они перебираются в ПВР в регионе, а также на съёмные квартиры в других городах страны. Что ещё обсуждали 11 января — в обзоре.

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