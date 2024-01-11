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Переезд

Белгородцы продолжают покидать город, а в магазинах хотят сократить рабочее время

11 января 2024, 15:30
Фото: Bel.ru
Переезд
Белгородцы узнали о проекте решения оперштаба о сокращении времени работы некоторых предприятий до конца января. В это же время горожане продолжают уезжать из города: они перебираются в ПВР в регионе, а также на съёмные квартиры в других городах страны. Что ещё обсуждали 11 января — в обзоре.

Белгородцы продолжают уезжать

Из-за неспокойной оперативной обстановки некоторые жители Белгорода уезжают в безопасные места. С этим им помогают в том числе областное правительство и команда журналистки Ксении Собчак.

В начале января Собчак предложила свою помощь в переселении жителей в не приграничные регионы. Свой вклад в оказание помощи внесли и неравнодушные россияне.

По словам Собчак, с начала года обработано более 500 заявок, переселить удалось уже 12 семей — их отвезли в Подмосковье и Москву, Воронеж, Рязань, Краснодар. В первую очередь стараются помочь многодетным, матерям-одиночкам, людям с особенностями по здоровью.

Некоторые белгородцы перебираются в ПВР в регионе. Например, в санатории Губкинского округа и Корочанского района. На данный момент в ПВР двух муниципалитетов находятся 142 человека. Их разместили в комнатах с санузлом, холодильником, чайником и телевизором. Белгородцев кормят три раза в день, устраивают экскурсии и водят по музеям.

Детям два раза в день показывают анимационные программы и проводят мастер-классы, а желающих ребят устроили в школы Губкина. Кроме этого, пенсионерам предложили бесплатные путёвки в реабилитационное отделение Комплексного центра социального облуживания населения.

12 семей из Белгорода переехали в Москву, Краснодар и Воронеж по проекту Собчак
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Отношения «Русагро» и «Агро-Белогорья»

Владимир Зотов, предприниматель и депутат белгородской облдумы, поделился своим мнением о ситуации с участием компании «Русагро» в деятельности «Агро-Белогорья». Он заявил, что не беспокоится по поводу «конкуренции».

Журналисты поинтересовались, что для «Агро-Белогорья» принесло участие инвестора в виде «Русагро». Зотов пояснил, что компания является только дольщиком и в инвестировании проектов не участвует.

Ранее появились слухи о том, что Зотов продал свою долю в «Агро-Белогорье», однако эта информация была опровергнута компанией.

Зотов ответил на вопрос о роли «Русагро» для компании «Агро-Белогорье»
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График работы магазинов в Белгороде изменится?

Региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко сообщил о подготовленном проекте решения оперштаба о сокращении времени работы некоторых предприятий вплоть до конца января. Предполагается, что организации торговли будут работать до 20:00.

Чиновник отметил, что данные ограничения ввели для снижения количества людей в торговых объектах, чтобы избежать террористической угрозы для посетителей. Работодатели отдельных небольших торговых объектов могут по собственному решению сократить время работы.

Напомним, что в начале января работать прекращали три крупных торговых центра города — «РИО», «Сити Молл» и «Мега Гринн». Позже они возобновили свою работу, однако 9 января сообщили об изменении расписания работы торговых центров.

Время работы магазинов в Белгороде могут сократить из-за участившихся атак ВСУ
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