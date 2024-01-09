Крупные торговые центры после трагедий в Белгороде будут работать по-новому

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Стало известно, как теперь будут работать крупные торговые центры в Белгороде. Речь идёт о «Сити Молле», «Рио» и «Мега Гринне». Все они будут работать с 10:00 до 20:00.
В «Рио» и «Сити Молле» такие изменения в работе сохранятся пока до 12 января. «Мега Гринн» решил изменить график вплоть до 31 января. Ранее указанные ТЦ обычно работали до 22:00.
Кроме того, в группе «Сити Молла» добавили, что нахождение детей в детских развлекательных центрах возможно только в сопровождении законных представителей.
В связи с текущей оперативной обстановкой в Белгороде ранее крупные торговые центры на время закрыли. Они возобновили свою работу только с 6 января. При этом, как сообщалось, предпринимателям объяснили, как действовать в экстренных ситуациях.
Подробнее о том, как будут работать ТЦ — в прикреплённых скриншотах.