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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

ТЦ

Крупные торговые центры после трагедий в Белгороде будут работать по-новому

9 января 2024, 14:21
Фото: 1MI
ТЦ

График работы крупных ТЦ в Белгороде изменится

Пока расписание работы «Сити Молла» и «Рио» изменится до 12 января. Они будут открыты до 20:00. «Мега Гринн» работает тоже до 20:00, но до 31 января. Об этом сообщили в группах ТЦ в соцсетях.

Стало известно, как теперь будут работать крупные торговые центры в Белгороде. Речь идёт о «Сити Молле», «Рио» и «Мега Гринне». Все они будут работать с 10:00 до 20:00.

В «Рио» и «Сити Молле» такие изменения в работе сохранятся пока до 12 января. «Мега Гринн» решил изменить график вплоть до 31 января. Ранее указанные ТЦ обычно работали до 22:00.

Кроме того, в группе «Сити Молла» добавили, что нахождение детей в детских развлекательных центрах возможно только в сопровождении законных представителей.

В связи с текущей оперативной обстановкой в Белгороде ранее крупные торговые центры на время закрыли. Они возобновили свою работу только с 6 января. При этом, как сообщалось, предпринимателям объяснили, как действовать в экстренных ситуациях.

Подробнее о том, как будут работать ТЦ — в прикреплённых скриншотах.

График работы ТЦ БелгородаГрафик работы ТЦ Белгорода
График работы ТЦ БелгородаГрафик работы ТЦ Белгорода
График работы ТЦ БелгородаГрафик работы ТЦ Белгорода
График работы ТЦ Белгорода
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Крупные торговые центры Белгорода возобновили работу
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#Белгородская область#Новости Белгорода#График#Торговые центры#Белгород#Наталья Корявых#ТЦ
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