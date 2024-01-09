Крупные торговые центры после трагедий в Белгороде будут работать по-новому

График работы крупных ТЦ в Белгороде изменится

Пока расписание работы «Сити Молла» и «Рио» изменится до 12 января. Они будут открыты до 20:00. «Мега Гринн» работает тоже до 20:00, но до 31 января. Об этом сообщили в группах ТЦ в соцсетях.